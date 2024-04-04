31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.
İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını alan Mansur Yavaş, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavaş, Ankara halkına ve CHP teşkilatına teşekkür etti. Aynı şekilde hesap verebilen, şeffaf, açık bir şekilde ortak akılla hareket eden sosyal bir belediyecilikle hizmet edeceklerini ifade eden Yavaş, "Gerçek belediyeciliğin bizim yaptığımız belediyecilik olduğunu, asfalt ve betondan, plastikten üretilen şeylerin asla ne bir belediyecilik ne bir proje olduğunu söylemiştim. İçinde insan olmayan, insana yaramayan hiçbir şeye de bir kuruş para veremeyeceğimi söylemiştim. Çünkü bu para halkın parasıdır. Halkın parasını idare ediyoruz. O zaman bunu son derece dikkatli harcamamız lazım diyordum. Çok şükür Ankara yüksek bir oyla bu güvenini belirtti. Mansur Yavaş belediyeciliği adını verdiğimiz belediyeciliği tescilledi. İnşallah, bundan sonra da bize güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan aynı şekilde Ankara halkına hizmet edeceğiz ve inşallah hep beraber belediye başkanlarımızla beraber Ankara'yı Mustafa kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekilde ve dünya başkenti yapmak ana hedefimiz olacak" diye konuştu.
Geçen dönem kendilerine engel olan belediye başkanlarını ilçelerinde şikayet ettiğini aktaran Yavaş, "Şu anda hiçbirisi belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı. 2019 yılında İl Meclis konuşmamda aynı şekilde el ele vererek Ankara halkına hizmet etmek için seçtiler bizi. Seçim bitmiştir, artık gelin birlikte Ankara için çalışalım. Ankara halkı onları cezalandırmıştır" dedi. - ANKARA
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CHP'den Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Tahsin Erdem, mazbatasını alarak görevine başladı. Erdem, halkın teveccühüyle seçildiğini ve halkın tamamını kucaklayacaklarını belirtti. Mazbata ve devir teslim törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve partililer katıldı.
Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımı devam ediyor. AK Parti ve CHP yetkilileri sayım işlemlerini takip ediyor. Şu ana kadar 1030 sandıktan 593'ü sayıldı ve CHP yaklaşık 900 oy önde görünüyor.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arslan, çiçek veya hediye göndermek isteyenlerden bağış yapmalarını talep etti. Törene, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral da katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, 'Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz' dedi.
Tuncay Muhammet Arışan, Keşap Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Mazbatasını alan Arışan için Keşap Belediyesi'nde tören düzenlendi. Arışan, seçim sürecinde projelerini ve hedeflerini anlattıklarını belirterek, daha yaşanılabilir bir Keşap ilçesini taahhüt ettiklerini ve bunun için çok çalışacaklarını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikinci kez seçilmesinin ardından Antalyalılara ve misafirlere hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Böcek, mazbatasını alırken yaptığı konuşmada, hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca, CHP'nin Antalya'da 16 ilçe belediyesini kazandığını belirterek, demokrasiye inancını dile getirdi ve işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.
Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, Şırnak'ta 2006 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Fatih Erer'in Tarakçı köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Hasar, beraberindekilerle birlikte şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Kaymakam Hasar'a İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Jandarma Komutanı Samet Türksoy ve İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak eşlik etti.
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