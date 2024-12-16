Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a Tepki - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a Tepki

Mansur Yavaş\'tan Bakan Işıkhan\'a Tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, SGK'nın kötü yönetimi sebebiyle Bakan Vedat Işıkhan'ı eleştirerek, uzlaşma taleplerinin reddedildiğini belirtti. Yavaş, halkın iradesine yapılan müdahaleleri unutmayacaklarını vurguladı.

16.12.2024 17:59  Güncelleme: 18:00
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YAVAŞ: UZLAŞMA VE MAHSUPLAŞMA TALEPLERİMİZİ REDDETTİNİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Yavaş, "Sayın Bakan Vedat Işıkhan 22 yıldır SGK'yı batırdınız, şimdi hıncınızı seçmenden çıkarma çabasındasınız. Bunu 2019-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapmaya çalıştınız ancak Ankara halkı bize olan güvenini yüzde 50'den alıp yüzde 60'a çıkardı. 3 olan belediye sayımız da 16'ya yükseldi. Tüm uzlaşma ve mahsuplaşma taleplerimizi reddettiniz. Alacağınızın yüzde 90'ı olan borçluları bir kenara bırakıp Ankara halkının iradesine el uzattınız. Halk, iradesine yapılan bu haksız müdahaleleri unutmaz ve gereken cevabı, zamanı geldiğinde size silkeleyerek verir" dedi.

Umutcan ÖREN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a Tepki - Son Dakika

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