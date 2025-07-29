Marcus Aurelius'un Heykeli Beştepe'de

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 65 yıl önce Burdur'dan yurt dışına kaçırılan İmparator Marcus Aurelius'un dünyaca ünlü bronz heykelinin Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini beklediğini duyurdu.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla ait olduğu topraklara döndürülen eserin, Türkiye'ye iade edilen 13.291'inci tarihi eser olduğunu belirtti.

Marcus Aurelius'un heykelinin bir süreliğine Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileneceğini kaydeden Doğan, vatandaşları ziyarete davet etti. - ANKARA