Mardin\'de Çevre Kirliliğiyle Mücadele Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında denetimlerine hız kesmeden devam ederken, büyükşehir belediyesi ekiplerinin temizlik yaparak topladığı çöp yığınlarının yerine DEM'li Nusaybin, Artuklu ve Derik belediyeleri tarafından yeniden kontrolsüz çöp dökülüyor.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, il genelindeki tüm ilçelerde çevreyi kirleten kurum, kuruluş ve şahıslara yönelik ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Geçtiğimiz dönemde, DEM Partili Nusaybin Belediyesi'nin Akarsu, Girmeli ve Duruca kırsal mahallelerine kontrolsüz şekilde döktüğü çöp yığınları, Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmiş ve alanlar ıslah edilmişti. Ancak benzer bir çevre ihlali bu kez DEM Partili Artuklu ve Derik Belediyelerinden geldi.

Tarım arazileri ve yerleşim alanlarına çöp döküldü

Artuklu ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi ile Derik ilçesine bağlı Çukursu Mahallesinde, yerleşim yerleri ile tarım arazilerine gelişi güzel çöp döküldüğü tespit edildi. Çevreye duyarsız bu uygulamalar karşısında harekete geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi, ilgili belediyeler hakkında tutanak tuttu. Yetkililer, söz konusu belediyelerin çöp dökülen alanları kısa sürede ıslah etmemesi halinde, Çevre Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

DEM Partili belediyelerin temizlik ve çevre yönetimi konusundaki sorumsuz tutumu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Halk sağlığını tehdit eden bu uygulamalara rağmen yerel belediyelerin herhangi bir adım atmaması tepki toplarken, Mardin Büyükşehir Belediyesi bu alanlarda da temizlik ve ıslah çalışmalarına başlayacağını duyurdu.

Mardin halkı, çevrenin korunmasına yönelik çabaların sadece büyükşehir belediyesinin omuzlarında kalmaması gerektiğini vurgularken, ilgili ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu. - MARDİN