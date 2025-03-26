Mardin'de Kardeşlik İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Mardin'de Kardeşlik İftar Programı Düzenlendi

Mardin\'de Kardeşlik İftar Programı Düzenlendi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kardeşlik İftar Programı'na farklı inanç gruplarından 5 bin kişi katıldı. Vali Tuncay Akkoyun, programda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Mardin'in huzur içinde yaşayan farklı etnik ve dini grupları barındırdığını ifade etti.

26.03.2025 22:18  Güncelleme: 22:24
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Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu Fuar alanında farklı inanç gruplarına mensup 5 bin kişinin katılımıyla 'Kardeşlik İftar Programı' düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun tarafından düzenlenen programa Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Mansur Uğurgel, Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Adnan Sağlamoğlu ile beraber Ezidi, Süryani, Ermeni ve Müslüman vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Artuklu ilçesinde bulunan fuar alanında gerçekleştirilen "Kardeşlik İftar Programı" için alanın yanı sıra dev çadırlar kurularak Kadir Gecesinde 5 bin vatandaş birlikte iftar açtı.

İlahi programı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Akkoyun, Ramazan Ayı'nın son günlerinin idrak edildiğini belirterek, bugün Artuklu merkez ilçesinde yaklaşık 5 bin Mardinlinin katılımıyla kardeşlik sofrasını, iftar sofrasını oluşturduklarını söyledi. Mardin'de bulunan 10 ilçenin tamamında bu kardeşlik sofralarını oluşturulduklarını ifade eden Akkoyun, orada bulunan kamu kurumlarında çalışanların, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tamamının katılımıyla yoğun bir ilgiyle bu kardeşlik sofralarını kurduklarını kaydetti.

Akkoyun, bugün de Artuklu'da böyle büyük bir kalabalıkla bu kardeşlik sofrasını kurduklarını ve hep birlikte iftar açıklarını dile getirerek, "Mardin, sevginin şehridir, Mardin kardeşliğin şehridir. Mardin, yüzyıllardır farklı etnik yapıda, farklı dinlere ve inançlara sahip insanların bir arada huzur içerisinde, kardeşçe yaşadığı ve bunu yüzyıllardır devam ettirdiği, dünyaya örnek şehirlerden biridir diyen Akkoyun, "Bizler de bu güzel emaneti, inşallah, daha da pekiştirerek, sevgiyi ve saygıyı güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Sağ olsunlar, bugün hem il müftümüz, başrahibimiz, Deyrulzafaran Manastırı'ndaki rahibimiz, Ezidi cemaatinden kardeşlerimiz ve toplumumuzun her kesiminden kardeşlerimiz bizlerle bu kardeşlik sofrasına eşlik ettiler. Burada önemli olan bu huzurun sağlanması, bu huzura katkı sağlanması ve insanların bir arada, birlik ve beraberlik içerisinde olmasıdır. Tabii Mardin bunun için özel bir yer" dedi.

Birik ve beraberlik vurgusu yapan Akkoyun, "Buradan Ramazan ayının Mardin'imiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Aynı zamanda Gazze'de İsrail zulmü altındaki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Tüm kardeşlerimizin Ramazan Bayramı da inşallah hepimiz için hayırlara vesile olur" diye konuştu.

Programa; Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Müftüsü Enver Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mardin'de Kardeşlik İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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