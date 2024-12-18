Meclis'te 'başörtüsü' tartışması: Senin de mi başını açtılar? - Son Dakika
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Politika

Meclis'te 'başörtüsü' tartışması: Senin de mi başını açtılar?

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TBMM'deki bütçe maratonu sırasında başörtüsü tartışması yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, konuşması sırasında CHP'li bir vekilden, ''Senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar?'' şeklinde laf atılmasına, ''Buna alışacaksınız, merak etmeyin biz alıştıracağız sizi'' yanıtını verdi.

18.12.2024 23:32  Güncelleme: 23:41
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlayan bütçe maratonu Genel Kurul'da Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleriyle devam ediyor.

"SENİN DE Mİ BAŞINI AÇTILAR, BAŞÖRTÜNÜ ÇIKARTTIRDILAR?"

Görüşmeler esnasında partisi adına söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan'a konuşması sırasında CHP sıralarından dikkat çeken bir sataşmada bulunuldu. CHP'li bir vekil, geçmişte yaşanan başörtüsü sorunundan bahseden Ayan'a, "Senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar" diyerek laf attı.

"BAŞÖRTÜLÜ VEKİLLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM"

Ayan ise bu sataşmaya, "Buna alışacaksınız, merak etmeyin biz alıştıracağız sizi. Lafa gelince hep kültürden, sanattan, ilerlemeden bahsedersiniz ama kızlarımızı, kadınlarımızı kazandıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz ve buna da çağdaşlık dersiniz. Ben bugün Meclis'imize bakıyorum, Genel Kurul'umuzdaki başörtülü vekillerimizle gurur duyuyorum" karşılığını verdi.

AK PARTİLİ USTA: ESEFLE KINIYORUM

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da yerinden söz olarak CHP sıralarından gelen sataşmaya yanıt verdi. Usta, "Artık kadınlarını başının örtüsüyle uğraşmaktan, göstermiş olduğumuz mücadeleyi böylesine küçümsemek, böylesine bir laf atma mevzusu yapmanız kadar onur kırıcı bir şey olamaz. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu cümlenizden dolayı sizi esefle kınıyorum. Bu onurlu bir mücadeledir. Burada bulunan bütün kadınlardan özür dilemeniz ve bu cümlelerin bir daha bu Genel Kurul'da duyulmaması için herkesin özen göstermesini hassasiyetle rica ediyorum" dedi.

CHP'Lİ EMİR: BU SORUNUN BİTMİŞ OLMASINDAN DOLAYI DA SON DERECE MEMNUNUZ

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise partisini savundu. Emir, "Sayın hatibi dikkatle dinledik. İçerisinde bizim asla kabul etmeyeceğimiz, bize ait olmayan isnatların olduğu. Hatta zaman zaman saldırganlaştığı ifadeler var. Dolayısıyla bir tepki alması bir yere kadar anlaşılabilir. Ama ne mutlu ki Türkiye'nin gündeminde uzun yıllardır başörtüsü diye bir sorun kalmamıştır. Bu sorunun bitmiş olmasından dolayı da son derece memnunuz. Bu bitsin diye mücadele verenlerin içerisinde Cumhuriyet Halk Partililer olduğunu da gayet iyi biliyorsunuz." diye konuştu.

Meclis\'te \'başörtüsü\' tartışması: Senin de mi başını açtılar?

Milletvekili, Nilhan Ayan, İstanbul, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'te 'başörtüsü' tartışması: Senin de mi başını açtılar? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser:
    ŞERİAT İSTİYORUZ 52 51 Yanıtla
    Çelikk:
    Babayı gelir 24 18
    Uğur Kurum:
    Yallah İran'a 23 16
    Ugur Sonmez:
    Sana özel veririz Ferhat 16 12
    AHMET YILMAZ:
    Karinuiskim ferho 1 0
  • sebahattin yıldırım:
    Bu memleket bir yere gelememiş ise şu CEHAPE zihniyeti yüzünden gelememiştir lafa gelince özgürlük demokrasi hak hukuk mangalda kül bırakmazsınız Ama uygulamaya gelince milletin başörtüsüyle saçıyla sakalıyla uğraşmaktan İlime bilime fırsatınız kalmıyor...bu kafayla Togg'u yaparlar seyredersiniz Kaan'ı yaparlar seyredersiniz uçak gemisini yaparlar seyredersiniz İha siha Anka yaparlar aeyredersiniz Siz ülkenin gelişmesine katkı sağlamak yerine İnsanlarla uğraşmaya devam ettiğiniz müddetçe İktidar yüzü göremezsiniz en azından benim ömrüm yetmez buna... 60 22 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    chp değilmiydi anayasa mahkemesi ne götüren bu ülke vatandaşları iyi biliyor engellemeye çalıştığınızı 51 19 Yanıtla
  • Hakikat:
    Bu Vekillerin esleri hanimlari anneleri nineleri yok mu?Anneanneleri babaanneleri?Hicbirinin basortusu yok mu?Tum sorunlar cozulmus basortusu sorunu mu kalmis?Ne kadar inkar ederlerse etsinler.Gasilhanelerde tenesir masasinda yikarlarken baslarini da ortuyorlar acikta biraktiklari goguslerini de?Kelime-i Tevhid'i soylemeyenler icin de vasiyetleri geregi gogusluklerinin uzerine kalem ile yaziliyor.Yazdirmak isteyenler icin. 35 15 Yanıtla
  • Bakı Yorum:
    dünya nelerle mücadele ediyor uğraşıyor şunların yaptıklarına bakın, gerçi ekmek teknesi onların ama yinede çok acı.. 24 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Böyle Devam Ablacığım 5 10 Yanıtla
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