Üye Girişi
Meclisin gündemi, Grand Plaza ve yarışma parası oldu - Son Dakika

Meclisin gündemi, Grand Plaza ve yarışma parası oldu

12.01.2022 20:53
Meclisin gündemi, Grand Plaza ve yarışma parası oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında, AK Parti grubu üyeleri belediye iştiraki olan Grand Plaza'nın zarar ettiğini belirterek eleştirilerini sıraladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında, AK Parti grubu üyeleri belediye iştiraki olan Grand Plaza'nın zarar ettiğini belirterek eleştirilerini sıraladı. Toplantıda, Ulusal Genç Solistler Yarışması'nda verilecek ödül parası ile ilgili de CHP ve AK Parti grupları arasında sık sık tartışmalar yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adnan Saygun Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı. Mecliste CHP grubu ve AK Parti grubu arasında Grand Plaza ve Ulusal Genç Solistler Yarışması ile ilgili maddelerde tartışmalar yaşandı. AK Parti grubu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Grand Plaza'nın zarar ettiğini ifade ederek yöneticileri "beceriksizlikle" suçladı. Öte yandan, Ulusal Genç Solistler Yarışması'nda verilecek ödül parası ile ilgili de CHP ve AK Parti grupları arasında tansiyon yükseldi.

"Grand Plaza zarar ediyorsa bu belediye kapısına kilit vurmalı"

Belediye iştiraki Grand Plaza A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısında alınan, şirket sermayesinin 60 milyon artırılarak 193 milyon 458 bin liraya çıkarılması kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin Grand Plaza A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (yüzde 50,00'sine tekabül eden) 30 milyon liralık rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi, oy çokluğu ile uygun bulundu. Konu ile ilgili konuşan AK Parti'li meclis üyesi Hüsnü Boztepe, "İzmir'de Yasemin Kafe var, Asansör Kafe var. Fiyatları hiç gördünüz mü? Ben korkuyorum gitmeye. Geçen gün bir vekil arkadaşımızla gittik, hesap korkunç geldi. Buradaki gelirlerden neymiş de arka sıradakilere destek veriyormuşsunuz. Önce Şato'ya yerleştiniz, arkasından marina yaptınız. Böyle bir şirketin zarar etmesi ayıptır, günahtır, yazıktır. Fiyatlar piyasanın çok çok üstünde. 'Halkın Bakkalı' diyorsunuz. Allah aşkına kimse orada alışveriş yapamaz. Grand Plaza zarar ediyorsa bu belediye kapısına kilit vurmalı. Demek ki başkan ve başkan vekili beceriksiz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Nilay Kökkılınç ise "Beceriksiz sözcüğünü kendisine yakıştıramadık. Sermaye artışı, Ticaret Kanunu'na göre yaptığımız bir şeydir" cevabını verdi.

"8 liralık iki ekmeğe 10 lira kargo ücreti isteniyor"

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da şu yorumu yaptı:

"Belediyenin tüm şirketlerinin inanılmaz derecede kar etmesini beklemiyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında sosyal sorumlulukları var. Ancak bu şirketler zarar ederken, gerekçesi acaba sosyal belediyeciliği yerine getirdiği için mi? Orada ciddi bir pahalılık var. Buna, ekonomideki dalgalanmalarla ilgili bir cevap beklemiyorum. Orada bir standardın altına düşmemek adına, İzmir'de arka sıradakilerin oraya gelmemesi için bir duruş var. Halkın Bakkalı'nı vatandaş için yaptığınızı söylüyorsunuz. Orada online alışveriş yapmak istedim. İki ekmek seçtim. Glütensiz ekmek 450 gram, tanesi 4 lira. Sepete ekledim, bir baktım ki kargo ücreti 17 lira. 8 liralık iki ekmeğe 10 lira kargo ücreti isteniyor. Böyle bir şeye bugüne dek hiçbir yerde karşılaşmadım. Bu bir iş bilmezliktir. Bu meseleye Ticaret Kanunu'nun maddesi gereği sermaye artışı diye bakarsanız İzmir'in kamu kaynakları heba olur gider ve yazık olur. Bazı şirketlerin sermaye artışına oy verdik ama burada işin başka boyutuna kaçıyorsunuz. İzmirlilerin yüz milyonlarca parasını havaya atıyorsunuz. Sebep iş bilmezlik ve beceriksizlik."

Hızal'ın ardından konuşan CHP'li meclis üyesi Bülent Gözüpek, "Beceriksizliği ve iş bilmezliği vatandaşlar görüyor. Beceriksizlik varsa aynaya baksınlar" diye konuştu.

Yarışma tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı, Alsancak Rotary Derneği işbirliğiyle bu yıl 14.'sü düzenlenecek olan Ulusal Genç Solistler Yarışması ile ilgili de mecliste tartışmalar yaşandı. Ulusal Genç Solistler Yarışması'nda birincilik ödülünün 10 bin TL olarak belirlenmesine ilişkin komisyon raporunda, yarı final konseri ve gala konseri yapılacağı ifade edilerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin genç sanatçıların konaklamalarının sağlanması işinin müdürlüğün 2022 yılı, Tanıtma, Ağırlama, Tören, Organizasyon Bütçesinden ödenmesi ve Genç Profesyonel Kategori birincilik ödülü olan 10 bin TL'nin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğünün 2022 yılı Ödül, İkramiye vb. Ödeme Bütçe Kaleminden karşılanması hususları yer aldı. AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri madde ile ilgili tartıştı.

"Bu kültür sanat değil"

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Yarışma ile ilgili bir protokol yok. Hiçbir şey bilmiyoruz. Rakamsal olarak 10 bin yazmışsınız. Muhtemelen milyona yakın ya da üzerinde bir para harcanacak. Komisyonda bir protokol yoktu ya da bize gösterilmedi. Burada bir zimmet tehlikesi var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, finansal açısından ciddi bir problem yaşıyor. Büyükşehir, personelin ikramiye ve maaşını ödeme konusunda problem yaşayan bir belediye hale geldi. Şu anda evde bakım hizmetini personel maaşını ödeyemediği için yapamıyor. Hal böyleyken Rotary Kulüp ile ne olduğu belli olmayan bir organizasyon yapıyorsunuz ve milyonları ona aktarıyorsunuz. Bize sanata karşı olduğumuzu söyleyeceksiniz ama bu kültür sanat değil, bambaşka bir şey. Ondan sonra Grand Plaza da diğer şirketler de zarar eder. Bu organizasyonun bir kısmını Grand Plaza yapacak. Nasıl olsa parayı Büyükşehir gönderecek, nasılsa İzmirlilerin parası gönderilecek" dedi.

AK Parti'li meclis üyesi Erhan Çalışkan, "Rotary, en varlıklı insanların olduğu bir kulüp. Burada Rotary ne yapacak peki? Parayı İzmir Büyükşehir Belediyesi harcayacak. Biz diyoruz ki; niye o zaman Rotary ile beraberiz? En varlıklı kesimin üye olduğu kulüp, 100 lira harcanacaksa 20 lira harcayamaz mı? Biz buna itiraz ettik. Sanata itiraz etmedik. 10 değil, 20 verelim ama neden Rotary? Rotary ne yapacak?" diye sordu.

"Bunun bütçesi milyonlarca lira değil"

CHP'li meclis üyesi Bülent Gözüpek de Hızal'a karşılık olarak şunları söyledi:

"Özgür Bey her çıktığında ekonominin kötü gittiğini söylüyor. Geçen hafta metronun imza törenini yaptık. Keşke gelip 1 milyarlık yatırımı gösterseydiniz. En son finans kuruluşundan A+ finans raporu aldık. Bütün faaliyetler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekonomik gücü ile devam ediyor. Biraz önce niyet okudunuz. Evet, sanata karşısınız. Bu yıl yarışma 14. kez yapılıyor. Genç opera sanatçılara para ödüllerinin yanı sıra onların yurt dışında sanatsal anlamda gelişmelerine katkı sağlanacak. Buradan birinci olacak yarışmacı, ülkemizi yurt dışında temsil edecek. İnşallah ödülle döner." CHP'li Cenap Börühan ise "Yarışma ilk kez yapılmıyor. Ne olduğu belli. 50 gencimiz gelecek, birinciye 10 bin TL ödül verilecek. Gençlere konaklama ve yemek imkanı sunulacak. Bunun bütçesi milyonlarca lira değil" sözlerine yer verdi.

CHP'li Taner Kazanoğlu, "Protokolü, hukuk komisyonuna gelmediği için görmediniz. Ayrıca burada sadece 10 bin liralık ödül kısmıyla ilgili meclis kararına ihtiyaç var. Diğer konuda bir ihtiyaç yok. 50 arkadaşımıza da feda olsun. Burada bir zimmet durumu yok" ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer'in serzenişine yanıt

Meclisin dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, meclisin birinci birleşiminde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamaları ile ilgili söz aldı. Başkan Soyer'in, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve oda başkanlarından oluşan heyetin Ankara'ya giderek İzmir'in taleplerini dile getirmesiyle ilgili serzenişte bulunmasını hatırlatan Hızal, Soyer'in bu geziye kendisinin davet edilmediğini söylediğini de anımsatarak, "O programın randevularını ve organizasyonunu muhtemelen her hafta Tunç Soyer'in görüştüğü ticaret odası ve sanayi odası başkanları yapmıştır. Kendisi bu görüşmelerde bu bilgiyi alabilirdi. Valimiz bu programların bazılarına katıldı. Valimiz, Ticaret ve Tarım Bakanlığı görüşmelerine katıldı. Ticaret Bakanlığı ile görüşmenin temelinde, Kemalpaşa'da yapılan Lojistik Köyü'nün yapımı vardı. Biz İzmir'in yararına olan faaliyetlerin içindeyiz" sözlerine yer verdi.

"Bu görüşmeleri organize eden odalar"

Kınık ve Bergama'daki organize sanayi bölgeleri ile ilgili de görüşüldüğünü kaydeden Hızal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan, 'Keşke ben de orada olsaydım' diyor. Nasıl bir çelişkililerle yönetiliyor bu şehir? Organize sanayi bölgeleri ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi, önce olumlu görüş veriyor, sonra ne değiştiyse olumsuz görüş veriyor. Yani bu yatırımların İzmir'e yapılmamasını istiyor. Hal böyleyken burada 'Ben neden davet edilmedim?' diye polemik ortaya koymak hayatın olağan akşına aykırıdır. Bu konu öyle farklı bir noktaya geldi ki bazı CHP'li İzmirli siyasetçiler hazine bulmuş gibi üzerine atladı. Bu görüşmeleri organize eden odalardır. Başkan her iki odanın başkanları ile sık sık görüşüyor. Başkan, yurt dışında çıkıyor, bir gün valiye 'Şuraya gidiyorum, İzmir'le ilgili görüşme yapacağım' dedi mi? Hayır. Bekliyor muyuz? Hayır."

"Başkanın içten gelen haklı bir sitemiydi"

Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, "Bu programın, odalar tarafından düzenlenmesi, Özgür Hızal'ın gerekçelerini ortadan kaldırmaz. Başkanımız, sitemini dile getirdi. Valimiz ve belediye başkanımızın ilişkileri son derece iyi. Fakat şu söze katılmak mümkün değil. 'Yurt dışına giderken valiyi davet ediyor mu?' Görev alanı ile ilgili bir şey değil ki o. Valimiz, İçişleri Bakanlığı toplantısına giderken başkanımızı davet etse olur mu? Olmaz. Ama Ankara'da bal gibi İzmir'in meseleleri konuşuldu. Konuşulsun sıkıntı yok ama odalardan belediye başkanına davet gelmemiş olsa dahi 'Orada başkanımız niye yok?' diye sorulmasını beklerdim. Bu başkanın içten gelen haklı bir sitemiydi" cevabını verdi. - İZMİR

Meclisin gündemi, Grand Plaza ve yarışma parası oldu

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Grand Plaza, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meclisin gündemi, Grand Plaza ve yarışma parası oldu - Son Dakika


Motorunu çalan hırsızlara seslendi: Bir tencere tarhana yapıp iki gün içen adamım, motorumu geri getirsinler Motorunu çalan hırsızlara seslendi: Bir tencere tarhana yapıp iki gün içen adamım, motorumu geri getirsinler         
20:49
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı         
10:43
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46

Son Dakika Haberleri
20:49 Motorunu çalan hırsızlara seslendi: Bir tencere tarhana yapıp iki gün içen adamım, motorumu geri getirsinler
20:40 Kız meselesi nedeniyle tartıştığı husumetlisi, genci evinin önünde alnından vurdu
20:37 Fatih Terim, Galatasaray'a geri dönmek için kolları sıvadı
20:27 Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi
20:27 YSK seçime girecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisi listede yok
20:07 Son Dakika: Salgın gündemden çıkıyor! 3 doz aşı yaptıranlar karantinaya alınmayacak, semptom göstermeyenlere test yapılmayacak
20:00 Yusuf'un menajeri bombayı patlattı! Lille'den sonraki adresi en sonunda netleşti
19:57 AK Partili Özkan'dan Enes Kara'nın ölümü sonrası yurt tepkilerine yanıt: Araştırırsak ucu nereye varır?
19:50 TBMM'den Kazakistan bildirisi: Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz
19:48 Ünlü model Valentina Boscardin Mendes, 18 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 21:10:54. #1.12#
SON DAKİKA: Meclisin gündemi, Grand Plaza ve yarışma parası oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement