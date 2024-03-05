Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Spor Kulüpleriyle Buluştu

Politika

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, ilçedeki profesyonel ve amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle buluştu. Hemen her branştan sporcunun katılım sağladığı etkinlikte konuşan Mehmet Tosun, "Takımlarımız başarıdan başarıya koşup şampiyonluk yolunda yürürken, Belediyemiz onların gerisinde kalamaz. 31 Mart'tan itibaren Belediye yönetimimiz de süper ligde olacak. Sporda da yeni bir belediyecilik serüvenini başlatacağız" dedi.

Genişletilmiş Bodrum ittifakını, toplumun her kesimden meclis üyesi adaylarının da katılımıyla oluşturduklarını söyleyen Tosun, "31 Mart'tan sonra yeni bir dönem başlayacak. Sizlerden bir arkadaşımız Meclisimizde yer alacak. Hatta başkan yardımcısı düzeyinde sizinle muhatap olacak. Bodrum'da bütün spor dallarını yeniden kurgulayacağız" diyerek, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayı Rıza Karakaya'yı işaret etti.

Bodrum'a 12 bin kişilik yeni şehir stadı sözü

Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, 31 Mart mahalli idareler seçiminde halkın teveccühü ile göreve geldiği takdirde yatırıma dönüştüreceği spor projelerini, Bodrum'da faaliyet gösteren amatör ve profesyonel spor kulüplerinin başkan ve temsilcileri ile paylaştı. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Hacı Dalda, MHP Bodrum İlçe Başkanı Tayyar Şafak, Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Meclis Üyesi adayları ile hemen her branştan spor kulüplerinin temsilcilerinin katıldığı yemekte konuşan Mehmet Tosun, göreve gelir gelmez 12 bin kişi kapasiteli yeni şehir stadının yapımına başlayacaklarını müjdeledi. İçerisinde kapalı yüzme havuzu da bulunan spor kompleksinin Kızılağaç Mahallesi'nde projelendirildiğini ve yatırım programına alındığını kaydeden Tosun, "Bodrumsporumuza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Önce Turgutreis, ardından Yalıkavak ve Karaova

Bodrum'da sadece alt ve üstyapıda değil, sporda da yeni bir belediyecilik serüvenini başlatacaklarını belirten Tosun, spor kulüplerine her anlamda destek sözü verdi. Bodrum Yarımadası'nın tek kapalı spor salonu olan Binnaz Karakaya'nın kapasitesi ve standartları ile yetersiz kaldığını söyleyen Tosun, Turgutreis'ten başlayarak Yalıkavak ve Karaova bölgesi olmak üzere ilk etapta üç tane kapalı spor salonu projesinin müjdesini verdi. Tosun "Bodrum gibi bir dünya kentinde, bu kadar spora gönül veren dostumuzun, hemşehrimizin olduğu yerde bir tane kapalı spor salonu bize yakışmaz" diye konuştu.

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Denizimiz, iklimimiz, doğamız çok güzel. Fakat bunlarla barışık, sürdürülebilir bir yaşam kurgumuz, planlamamız yok. Bu spora da yansımış durumda. Bodrum'da 80'in üzerinde spor kulübümüz var ve bunların pek çoğu amatör. Ciddi sıkıntılarınız olduğunu biliyorum. Yerelde de belediyemizin yeterince size destek olamadığının farkındayız. Merkezi hükümetin desteğiyle, Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek Bodrum'un sporla ilgili birikmiş sorunlarını hep birlikte, ortak akılla çözeceğiz. Bütün amatör spor kulüplerimizi destekleyerek, güçlendireceğiz. Belediye elindeki tüm imkanlarla sizlerin yanında olacak"

Meclis üyesi adayları arasında, Bodrumspor'u birinci lige çıkaran efsane kulüp başkanı Rıza Karakaya'nın da olduğunu hatırlatan Tosun, "31 Mart'tan itibaren spora gönül veren kulüp başkanlarımız bizim başımızın tacı olacak. Bundan böyle belediye içinde de bir muhatabınız olacak" dedi.

Bodrum'un her mahallesinde çocuklar spor yapacak

Üç tarafı denizlerle çevrili Bodrum Yarımadası'nda su sporlarına gereken özenin gösterilmediğini de söyleyen Mehmet Tosun, "Yelkende, sörfte kulüplerimiz kendi çapında bir şeyler yapıyor ama altyapıda ciddi eksiklerimiz var. Yapacağımız kıyı kullanım planları çerçevesinde, takımlarımızın antrenman ve müsabaka yapacağı yerleri belirleyeceğiz" dedi.

Bodrum'un her mahallesine çocukların ve gençlerin spor yapabileceği tesisler kazandıracaklarını da kaydeden Tosun, "Ben köyde doğup büyüdüm. Bizim köyde sahalarımız yoktu, futbolu sokaklarda oynadık. Ben mahalleli kültürünün yaşatılmasını isteyen biriyim. Bodrum'un her mahallesinde, çocuklarımızın sporla ilgili aktiviteyi gerçekleştireceği mekanlar olacak. Çocuklar kendi mahallelerinde sadece futbol değil, basketbol, voleybol, tenis oynayacak" diye konuştu.

Off-road ve dağcılık gibi doğa sporlarına olan merakı ile de bilinen Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'da sporun her alanına yönelik projeleri kentin dokusuna ve doğasına uygun bir şekilde hayata geçireceklerini belirterek "İnsanların spor turizmi denildiğinde de rotasını Bodrum'a çevirmelerini sağlamalıyız. Bodrum'da turizmi ancak bu şekilde sürdürülebilir hale getiririz" dedi. Bu kapsamda yürüyüş rotaları ve bisiklet parkurları planlayacaklarını belirten Mehmet Tosun, Bodrum'u atletizm gibi spor dallarında başarıyla temsil eden veteran ve genç sporcular için de pist sözü verdi. - MUĞLA