Melih Gökçek'ten, Mansur Yavaş'a tehdit gibi sözler: Uykular sana haram olacak, neler anlatacağım neler - Son Dakika
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Melih Gökçek'ten, Mansur Yavaş'a tehdit gibi sözler: Uykular sana haram olacak, neler anlatacağım neler

18.04.2022 10:21
Melih Gökçek'ten, Mansur Yavaş'a tehdit gibi sözler: Uykular sana haram olacak, neler anlatacağım neler

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'daki çalışma dönemi hakkında eleştiriler yapan Mansur Yavaş'a "Önümüzdeki haftadan itibaren uyku sana haram olacak" sözleriyle cevap verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB Meclisi'nde 2021 yılına ait faaliyet raporunu paylaşmıştı.

Yavaş, Melih Gökçek'in dönemine ait bilgiler verirken; "Proje dendiği zaman, eski döneme ait 25 yıl ile 3 yılı kıyaslıyorsunuz, 25 yıllık belediyecilik arkasından Ankara halkına çıkıp sorduğunuz zaman Gökçek döneminin eserlerinden aklınızda ne kaldı deseniz, bir numaralı AnkaPark, ikincisi de bu arkadaşlar... Parsel parsel... İki kitap dolusu Ankara halkından kimleri zengin ettiğinin öyküsü var. Bunlar mahkemeye de ispat hakkı sunulacak diye verilemiyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, final budur" ifadelerini kullanmıştı.

MELİH GÖKÇEK: UYKU SANA HARAM OLACAK

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş'ı hedef aldı.

Gökçek, "Bu kitapları senin organize ettiğini biliyordum… Dün Meclis'te bu hareketinle bunu tescil ettin… Sana bu söylediklerini yedirmeyen Melih Gökçek namerttir… İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren uyku sana haram olacak. Neler anlatacağım neler…" dedi.

Melih Gökçek'ten, Mansur Yavaş'a tehdit gibi sözler: Uykular sana haram olacak, neler anlatacağım neler
YORUMLAR (1)
  • Güler Akın: anca kendi muhalefet kanallarında safları kandırırsın safımızda çok malumunuz ateş olsan cürmüm kadar yer yakarsın doymadın doyuramadı milletin hakkı seni gözün doysun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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