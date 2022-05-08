Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Urla'da konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Urla'da konuştu

08.05.2022 23:53

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Anneler Günü dolayısıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına ziyarette bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Anneler Günü dolayısıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına ziyarette bulundu.

İnce, İzmir programı kapsamında Karşıyaka ilçesindeki Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına gelerek karanfil bıraktı.

Kabir başında dua okuyan İnce, anıt mezara ziyarette bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Urla'ya geçen İnce, Bülent Baratalı Caddesi'nde kürsüden vatandaşlara seslendi.

İnce, konuşmasında üniversite öğrencileriyle yaptığı sohbetlerde eskiden kira ödeyememe, tiyatroya gidememe gibi sorunların duyduğunu, son dönemde ise öğrencilerin yeterli beslenemediklerinden şikayet ettiklerini savundu.

Türkiye'de 3 sorun varsa bunlardan birisinin küresel, ikisinin ise kötü yönetimden kaynaklandığını iddia eden İnce, işi bilen bir yönetime ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Muharrem İnce, "Biz sadece bugünü, gelecek seçimi değil, gelecek nesilleri düşünen bir yönetim olacağız. 10 yıl sonra ciddi bir su problemi çıkacak karşımıza. Onun için Kanal İstanbul gibi hayali projeleri değil, su sorununu çözecek ciddi projeleri konuşacağız. Üretimi, beslenmeyi konuşacağız." diye konuştu.

Siyasi partilerin genel başkanlarına televizyonda tartışma çağrısı yapan İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hangi siyasi parti genel başkanı tartışmak istiyorsa istedikleri kanalda olacağım. Yandaş gazetecilerle bu iş olmaz. Televizyonlarda bakıyorum yandaş gazeteciler çıkmış, biri iktidar, biri muhalefet yanlısı. Seçilmişler tartışacak, siyasiler tartışacak. Genel başkan aday olacak, diğer adaylarla milletin gözünün önünde tartışılacak."

Muharrem İnce, daha sonra Uluslararası Enginar Festivali'ndeki stantları ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Urla'da konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Urla'da konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Urla'da konuştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Urla'da konuştu

YORUMLAR
500
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum Ayvalık'ta sebze ve meyvecilerle, Başkan Ergin anneleri unutmadı Ayvalık'ta sebze ve meyvecilerle, Başkan Ergin anneleri unutmadı

Mustafa Kemal Atatürk, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Anneler Günü, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Urla'da konuştu - Son Dakika


Son Dakika
23:50 Ebrar Karakurt- İrem aşkıyla ilgili yaptığı paylaşım eleştiri oklarının hedefi oldu! Kadın kullanıcı sosyal medyada linç edildi
23:43 Kutlama etkinliği düzenleyen Türk vatandaşları, 40'a yakın PKK yandaşı tarafından saldırıya uğradı
23:26 Direğe çarpan araç ikiye bölündü: Sürücü hayatını kaybetti
23:23 Otomobil karşı şeride uçtu: 1'i ağır 7 kişi yaralandı
23:22 Derbiye sarı kartlar damga vururken, topun oyunda kaldığı süre tepki çekti
23:17 Motosiklet şarampole yuvarlandı: Karı koca yaşamını yitirdi
22:51 Takipçi sayısı en çok azalan Ekrem İmamoğlu, en çok artan ise Ümit Özdağ oldu
22:43 Usta isim Michy Batshuayi'nin biletini kesti: Kenardan Ghezzal'a bağırdım
22:12 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına "Kulüp" şarkısı damga vurdu
22:06 TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 00:00:30. #1.11#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Urla'da konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement