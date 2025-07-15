Memur-Sen'den 15 Temmuz vurgusu - Son Dakika
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Politika

Memur-Sen'den 15 Temmuz vurgusu

Memur-Sen\'den 15 Temmuz vurgusu
15.07.2025 08:45
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Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Yasav, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, 15 Temmuz'un milletin canıyla, kanıyla yazdığı bir diriliş destanı olduğunu vurguladı.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Yasav, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, 15 Temmuz'un milletin canıyla, kanıyla yazdığı bir diriliş destanı olduğunu vurguladı.

Ahmet Yasav açıklamasında, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin, FETÖ terör örgütü eliyle Türkiye'yi işgal etmeye çalışan küresel güçlerin bir saldırısı olduğunu belirtti. Bu hain girişimin, milletin kararlılığıyla bozguna uğratıldığını ifade eden Yasav, "Aziz milletimiz o gece inancı, vatan ve özgürlük uğrunda ölümü göze alarak işgale geçit vermedi. Tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı sokaklara çıktı, ihaneti bertaraf etti." dedi.

"Yeni bir kurtuluş mücadelesi"

Milletin o geceki direnişini 'Yeni bir kurtuluş mücadelesi' olarak tanımlayan Yasav, "15 Temmuz, esaret kelepçesinin paramparça edildiği, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların işgal edilemeyeceğinin tescillendiği gündür. O gece millet, imanla örgütlenmiş bir direnişle karanlığı aydınlattı" ifadelerine yer verdi.

Yasav, açıklamasında ayrıca, o gece Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen teşkilatlarının da hiç tereddüt etmeden alanlara indiğini belirterek, "Bahane üretmeden, başka bir hesap yapmadan, çıplak ellerimiz ve milletimiz kadar büyük yüreklerimizle karanlığın ve tankların karşısına dikildik. O gece dört üyemiz şehit düştü. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.

"Eğitim sistemindeki zaaflar ortadan kaldırılmalı"

15 Temmuz'un sadece bir kalkışma değil, aynı zamanda eğitim sisteminde de köklü değişiklik ihtiyacını ortaya koyduğunu vurgulayan Yasav, "Millet düşmanları, ihanet tezgahlarını eğitim sistemi üzerinden işletmiştir. Bu acı tecrübeden ders çıkararak, müfredattan işleyişe kadar eğitim sistemimizdeki zaaflar vakit kaybetmeden giderilmelidir" çağrısında bulundu.

Açıklamasının sonunda tüm milletin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayan Yasav, "Şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Onlar, özgürlük ruhunu bizlere armağan eden ölümsüz meşalelerdir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, manisa, Son Dakika

Son Dakika Politika Memur-Sen'den 15 Temmuz vurgusu - Son Dakika

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