Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Marmaris'te 'Yaşayan Muğla' Konulu Sunum Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Marmaris'te 'Yaşayan Muğla' Konulu Sunum Yapacak

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Marmaris\'te \'Yaşayan Muğla\' Konulu Sunum Yapacak

Tarihi Kentler Birliği 2024 Yılı Olağan II. Toplantısı, 22-24 Kasım tarihlerinde Marmaris'te gerçekleşecek. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, bu toplantıda 'Yaşayan Muğla' konulu bir sunum yapacak ve merhum Oktay Ekinci'nin oğlu Dr. Kerem Ekinci de kendisine eşlik edecek.

21.11.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi Kentler Birliği'nin Encümen Üyesi olan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, 22-24 Kasım tarihlerinde Marmaris'te gerçekleşecek olan Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2024 Yılı Olağan II. Toplantısı'nda 'Yaşayan Muğla' konulu bir sunum yapacak.

Tarihi kent dokularını, kentsel, kültürel mirası koruma ve imar konularında Birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlamak için 2000 yılında kurulan ve Başkanlığını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı Tarihi Kentler Birliği Marmaris'te toplanıyor. Alanında uzman isimler ile yerel yönetimleri bir araya getirerek bütüncül koruma yaklaşımı için çeşitli projeler hazırlanmasını sağlayan Tarihi Kentler Birliği'nin Encümen Üyesi olan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, 22-24 Kasım tarihlerinde Marmaris'te gerçekleşecek olan Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2024 Yılı Olağan II. Toplantısı'nda 'Yaşayan Muğla' konulu bir sunum yapacak. Tarihi doku ve çevrelerin korunması konusundaki çalışmaların öncüsü sayılan merhum Oktay Ekinci'nin oğlu Şehir Plancısı Dr. Kerem Ekinci'de Başkan Köksal'a yapacağı sunumda eşlik edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Oktay Ekinci, Etkinlikler, Marmaris, Politika, Ekinci, Son Dakika

Son Dakika Politika Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Marmaris'te 'Yaşayan Muğla' Konulu Sunum Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:19 Çin, ABD Savunma Bakanı’nın görüşme talebini reddetti Çin, ABD Savunma Bakanı'nın görüşme talebini reddetti
23:16 DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 18:06:35. #1.11#
SON DAKİKA: Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Marmaris'te 'Yaşayan Muğla' Konulu Sunum Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.