Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Marmaris\'te \'Yaşayan Muğla\' Konulu Sunum Yapacak

Politika

Tarihi Kentler Birliği'nin Encümen Üyesi olan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, 22-24 Kasım tarihlerinde Marmaris'te gerçekleşecek olan Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2024 Yılı Olağan II. Toplantısı'nda 'Yaşayan Muğla' konulu bir sunum yapacak.

Tarihi kent dokularını, kentsel, kültürel mirası koruma ve imar konularında Birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlamak için 2000 yılında kurulan ve Başkanlığını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı Tarihi Kentler Birliği Marmaris'te toplanıyor. Alanında uzman isimler ile yerel yönetimleri bir araya getirerek bütüncül koruma yaklaşımı için çeşitli projeler hazırlanmasını sağlayan Tarihi Kentler Birliği'nin Encümen Üyesi olan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, 22-24 Kasım tarihlerinde Marmaris'te gerçekleşecek olan Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2024 Yılı Olağan II. Toplantısı'nda 'Yaşayan Muğla' konulu bir sunum yapacak. Tarihi doku ve çevrelerin korunması konusundaki çalışmaların öncüsü sayılan merhum Oktay Ekinci'nin oğlu Şehir Plancısı Dr. Kerem Ekinci'de Başkan Köksal'a yapacağı sunumda eşlik edecek. - MUĞLA