Meral Akşener, müezzine saldıran kişiye yönelik suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti - Son Dakika
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Meral Akşener, müezzine saldıran kişiye yönelik suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti

28.07.2023 23:22

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş'a saldıran müezzine yönelik sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Akşener, suçlamaları reddederek tehditlerini tekrarladı. Ayrıca, Akşener Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna'yı ziyaret ederek bölgedeki kiraz üreticilerinin sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna'yı makamında ziyaret etti. Eskişehir'de Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş'a saldıran müezzine yönelik sözleri nedeniyle kendisi hakkında "tehdit" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu söyleyen Akşener, bir kez daha meydan okudu.

"İMAM DENİLEN ZAT KÜFREDEREK DÖVMÜŞ"

Akşener, şunları söyledi: "İmam tur atmış orada. Dolayısıyla bizim ilçe başkanımız yaşlıca bir bey, Cami Yardımlaşma Derneği'nin Başkanı. Her türlü camiye faydası dokunan, yardımlaşma sistemini götüren kişi. Kamerada videosu var. Adam 40 yaşlarında falan, iri yarı bir tip. İmam denilen zat. Eşinin yanında bildiğin küfrederek dövmüş. Öldüresiye dövmüş. Komşular ayırmışlar. Evi terk etmiş bizimkiler. Evi kapatıp bir süreliğine Eskişehir'e gitmişler. 'Ben geldim, buyurun' dedim.

"İPİN UCU KOPTU, HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Fakat çok enteresan. Mil-Diyanet diye bir dernek şimdi suç duyurusunda bulundu, 'imamı tehditten'. Ben kereste gibi bir erkeği tehdit etmişim, güzel. Şimdi tekrar tehdit ediyorum. Bakalım ne yapacaklar? İpin ucu koptu. Hayatımda böyle bir şey görmedim.

Kaynak: ANKA
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Meral Akşener, saldırıya uğrayan parti başkanını ziyaret etti Meral Akşener, saldırıya uğrayan parti başkanını ziyaret etti

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Son Dakika Politika Meral Akşener, müezzine saldıran kişiye yönelik suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti - Son Dakika


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