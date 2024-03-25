Meral Akşener Muğla\'da iftar programına katıldı

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'da Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ilçelerini ziyaretinin ardından Marmaris'te iftar programına katıldı.

İYİ Parti Marmaris İlçe Teşkilatı'nın 19 Mayıs Meydanı'nda düzenlediği iftara katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşlarla ve partililerle bir araya geldi. Marmaris Belediye Başkan adayı Ali Acar ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Metin Ergun'un konuşmalarının ardından bir konuşma yapan Akşener, "Milletimizin sesi olmak üzere bu partiyi kurduk. Ali Acar gibi dürüst kişiler bizim içimizde yer aldılar. Metin Ergün Beyefendi'ye de teşekkür ediyorum, çünkü o da Muğlalı olarak, Milas'ın bir köyünden kardeşimiz olarak, yani navigasyon ile zor köy ilçe bulacak arkadaşların yerine Muğla'yı bilen, Muğlalı ve Muğla'ya hizmet için elinden ne geliyorsa yapan bir kardeşimiz de Muğla'dan büyükşehir adayı oldu" dedi.

Akşener, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Metin Ergun ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek birlikte fotoğrafı çektirmesinin ardından iftar sofrasına oturdu. Akşener, iftar programının ardından Marmaris'ten ayrıldı. - MUĞLA