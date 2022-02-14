Üye Girişi
Meram Belediyesi mobil uygulamada ve web sitesi yenilendi - Son Dakika

Meram Belediyesi mobil uygulamada ve web sitesi yenilendi

14.02.2022 13:27
Meram Belediyesi mobil uygulamada ve web sitesi yenilendi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların resmi işlemlerini daha pratik hale getirecek Mobil Uygulama ile platformlardaki yerini alırken web sitesini de yeniledi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların resmi işlemlerini daha pratik hale getirecek Mobil Uygulama ile platformlardaki yerini alırken web sitesini de yeniledi.

Meram'da yaşayan vatandaşların kurumsal işlemlerini daha pratik hale getiren Meram Belediyesi'nin Mobil Uygulaması ve internet sitesi bir çok yenilikle yayına başladı. Teknolojik hamle ile birlikte vatandaşların belediyeye gelme gereksiniminin en aza indirilmesi hedefleniyor. Proje ile sorgulama ekranından arama yaparak ihtiyacı olan bilgiye kolayca ulaşacak olan vatandaşlar, vergi ödemelerini ise daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilecek.

İmar durumunu öğrenmek artık çok daha kolay

Meram Belediyesi'nin kurumsal uygulama ve internet sitesine yapılan entegrasyonlarla beraber bir çok yenilik hizmete sunuldu. Emlak vergisi ödemeleri daha kolay hale gelirken arsalardaki inşaat kat yüksekliği, çekme mesafesi gibi yapılaşma bilgilerine ulaşılabiliyor. Yine imar planına ilişkin meclis kararı, plan notları gibi imar durumuna ait detaylı bilgiler vatandaşların erişimine açıldı. Mobil Uygulamada yer alan 'Çek Gönder' aracılığıyla ise Meram'da rastlanılan aksaklıklar fotoğraflanarak konumları ile birlikte Meram Belediyesi'ne iletilebiliyor.

Meram.bel.tr artık mobilde

Meram Belediyesi'nin Android ve IOS işletim sistemli telefonlar için hayata geçirdiği mobil uygulama ile tüm işlemler de yapılabiliyor. Belediye hizmetlerine dair Proje, Duyuru, İhale, Haber gibi önemli bilgiler bildirimlerle vatandaşlara duyuruluyor.

"Teknoloji çağında vakitten tasarruf çok kıymetli"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çağın getirdiği yenilikleri kurumsal çalışmalara entegre etmenin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Teknoloji çağındayız ve bu teknolojiyi olumlu yönde kullanarak işlemlerimizi daha kolay hale getirmeyi amaçladık. Buradan yola çıkarak kurumsal internet sitemizi yediledik ve mobil uygulamamızı platformlarda yayınlayarak Bizim Meram'ı cebinize taşıdık. Bu sayede hemşehrilerimizin belediye binasına gelmesine gerek kalmadan bir çok işlemi internet üzerinden gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Mobil uygulamalar ve hizmetler eliyle 7/24 belediyecilik ve e-devlet entegrasyonunu sağlayarak, hemşehrilerimizin kesintisiz ve hızlı hizmete ulaşmasını sağlıyoruz. Bu entegrasyon sayesinde çeşitli işlemler için istenen evrakları minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Yaşam koşuşturmasında vakitten tasarruf çok kıymetli. Daha önce hayata geçirdiğimiz vergi ödemelerinin yanı sıra yeni entegrasyonlarımızla da artık hemşehrilerimizin işlerini daha kolay hale getiriyoruz" şeklinde görüş belirtti. - KONYA

Meram Belediyesi mobil uygulamada ve web sitesi yenilendi

YORUMLAR
500

Meram Belediyesi, Meram, Konya, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meram Belediyesi mobil uygulamada ve web sitesi yenilendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:21 Galatasaray'da Torrent'e de yol görünüyor! Gomis, yeni hoca adayı Buruk'u takip etmeye başladı bile
13:21 Yayında ses operatörüne tokat atmıştı! Muharrem Sarıkaya köşesine geri döndü
13:13 Beklenen indirim hayal kırıklığı yarattı: 240'lik alışveriş 14 TL ucuzladı!
13:11 Kılıçdaroğlu'na "faturanı ben ödeyeceğim" dedi, sosyal medya kullanıcıları atağa geçti: Benim faturamı da öde!
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabasında para karşılığı birlikte olduğu kızı öldürdü! Tam 2 yıl sonra karısına anlattı, şimdi demir parmaklıklar arkasında
12:29 Ekonomik krizde aşk böyle olur: Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
11:14 Maça gölge düşüren kavga! 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
11:30 En şanssız konukluk: Misafir olarak gittiği evden kömürleşmiş bedeni çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 13:34:17. #1.13#
SON DAKİKA: Meram Belediyesi mobil uygulamada ve web sitesi yenilendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement