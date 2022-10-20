Mersin haberleri: BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Mersin'de konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin, "Böyle bir yasa gelmesi dürüst ve doğru insanların lehinedir." dedi.

Keser, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, yalan haberlerle ülke, vatan ve millet derdinde olanların mağdur edildiğini söyledi.

Bu tarz haberlerle algı oluşturulduğunu dile getiren Keser, "Bunlar araştırılmadan, incelenmeden kamuoyunda etki yapıyor. İnternette, sosyal medyada kesinlikle buna düzenleme getirilmesi şarttı. Toplumda yanlış bilgiyle algı oluşturuluyor, buna bir düzenleme getirilmesi lazımdı. Böyle bir yasa gelmesi dürüst ve doğru insanların lehinedir." ifadelerini kullandı.

Keser, dürüst ve samimi gazetecilerin bu yasadan memnun olduğunu ifade etti.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (MGC) Rüstem Kaya Tepe de yasanın internet ve sosyal medyaya ciddi bir disiplin getireceğini kaydetti.