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Mesut Ergin, "Bütün ümidim gençliktedir" - Son Dakika

Mesut Ergin, "Bütün ümidim gençliktedir"

16.01.2022 15:20
Mesut Ergin, "Bütün ümidim gençliktedir"

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin belediyenin en genç meclis üyesi Avukat Zeynep Gizem Yüksel'e yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin belediyenin en genç meclis üyesi Avukat Zeynep Gizem Yüksel'e yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan'ın da Başkan Ergin'i yalnız bırakmadığı ziyaret, Yüksel'in avukatlık bürosunda gerçekleşti. 29 yaşındaki meclis üyesi Zeynep Gizem Yüksel ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, genç beyinlerin siyasette yer alması gerektiğini söyledi. Gençlerin ebeveynleri tarafından yıllarca siyasetten uzak tutulmaya çalışıldığını hatırlatan Ergin, "Bu süreçte aydınlık yarınlarımızın mimarı olacak gençlerimizin yerini, eğitim görmemiş, liyakatsız ve aydın düşünemeyen bir çok insan aldı. Bugün ülke olarak pek çok olumsuzlukları yaşadığımız günümüzde geldiğimiz noktanın sebebinin de bu olduğuna inanıyorum. Bu yüzden de özellikle genç ve aydın beyinlerin hayatın her alanında var olabildikleri gibi siyasette de fazlasıyla yer almaları gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda belediye meclisimizin en genç üyesi Zeynep Gizem Yüksel bizim için gençlerimize en güzel örnektir. Dilerim Zeynep Gizem Yüksel gibi gençlerimizin sayısı hem Ayvalık'ımızda hem de ülkemizde artar. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.' şeklinde ifade ettiği gibi benim de umudum gençliktedir" diye konuştu. - BALIKESİR

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Togo Cumhuriyeti, Mesut Ergin, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mesut Ergin, 'Bütün ümidim gençliktedir' - Son Dakika


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