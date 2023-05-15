Milliyetçi Hareket Partisi, 21 yıl aranın ardından Çorum'dan milletvekili çıkarmayı başardı - Son Dakika
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Milliyetçi Hareket Partisi, 21 yıl aranın ardından Çorum'dan milletvekili çıkarmayı başardı

15.05.2023 17:58

MHP, 21 yıl sonra Çorum'dan milletvekili çıkarmayı başardı. 74 bin 412 oy alan Milliyetçi Hareket Partisi'nden Vahit Kayrıcı Çorum milletvekili seçildi.

14 Mayıs Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Çorum'da 339 bin 38 bin seçmenden 354 bin 60'ı sandık başına gitti. Seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre 142 bin 48 oy alan AK Parti 2, 109 bin 686 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi ise 1 milletvekilini meclise gönderdi.

21 YIL SONRA İLK

74 bin 412 oy alan Milliyetçi Hareket Partisi'nden Vahit Kayrıcı Çorum milletvekili seçildi. En son 1999 yılında genel seçimlerinden Çorum'dan 3 milletvekili meclise gönderen MHP, 21 yıl sonra ilk kez Çorum'dan milletvekili çıkardı.

"VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN"

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Seçim Koordinasyon Merkezi önünde kısa bir açıklama yapan MHP Çorum milletvekili Kayrıcı, "Vatana millete hayırlı, uğurlu olsun. Özellikle cumhurbaşkanımız ve Türk milletine hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Milliyetçi Hareket Partisi, 21 yıl aranın ardından Çorum'dan milletvekili çıkarmayı başardı - Son Dakika


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