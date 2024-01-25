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MHP, 3 ilçe ve 52 belde belediye başkan adayını açıkladı - Son Dakika
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MHP, 3 ilçe ve 52 belde belediye başkan adayını açıkladı

MHP, 2024 yılında partinin 55. kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklamaya devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 3 ilçe ve 52 belde belediye başkan adayının belirlendiğini duyurdu.

MHP, 3 ilçe ve 52 belde belediye başkan adayını açıkladı
25.01.2024 - 13:35,  Güncelleme: 13:36
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP), 3 ilçe ve 52 belde belediye başkan adayını açıkladı.

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 9'uncu etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi. Durmaz, bu kapsamda, 3'ü ilçe, 53'ü belde belediyesi olmak üzere 55 belediye başkan adayının belirlendiğini ifade etti.

Kaynak: DHA
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