MHP'den Altıeylül Sütlüce'de iftar - Son Dakika
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MHP'den Altıeylül Sütlüce'de iftar

17.04.2022 10:27
MHP'den Altıeylül Sütlüce'de iftar

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığının geleneksel ramazan iftarlarına devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığının geleneksel ramazan iftarlarına devam ediyor. İftar geleneği Altıeylül ilçesinin Sütlüce mahallesinde geniş bir katılım ile yapıldı.

Sütlüce mahallesinde yapılan iftar yemeğine Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, İl Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, TÜRKAV Balıkesir Şube, Başkanı ve Yönetimi, Kamu Sen. Balıkesir Şube Başkanı ve Bağlı Sendikaların Temsilcileri, Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve Yönetimi, Ak Parti Altıeylül İlçe Başkanı ve Yönetimi, Cumhur İttifakı Milletvekilleri Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi Altıeylül İlçe Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Sütlüce Mahallesi hayrına katıldı.

İftar sonrası teravih namazı için Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, İl Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Altıeylül İlçe Başkanı, TÜRKAV Balıkesir Şube, Başkanı ve Yönetimi, Kamu Sene Bağlı Sendikaların Temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Cinge Mahallesine ziyaret ederek Cinge Mahallesi Muhtarı Ali Kılınç, Kozören Mahalle Muhtarı Osman Öztüzel ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, teravih namazı kıldılar. Teravih sonrası kırsal mahallede yaşayan vatandaşın sorunlarını ve dileklerini dinlediler. - BALIKESİR

MHP'den Altıeylül Sütlüce'de iftar
MHP'den Altıeylül Sütlüce'de iftar
MHP'den Altıeylül Sütlüce'de iftar
MHP'den Altıeylül Sütlüce'de iftar
MHP'den Altıeylül Sütlüce'de iftar
MHP'den Altıeylül Sütlüce'de iftar

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Milliyetçi Hareket Partisi, Altıeylül, Balıkesir, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'den Altıeylül Sütlüce'de iftar - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'den Altıeylül Sütlüce'de iftar - Son Dakika
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