MHP\'den CHP\'ye Şiddetli Kınama

Politika

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP'nin bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu girişinde yaptıkları arbede ve engelleme çalışmalarını MHP olarak şiddetle kınıyoruz, hukuka anayasaya ve Meclis İçtüzüğü'ne uymaya davet ediyoruz." dedi.

Akçay, yaptığı basın açıklamasında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri öncesinde, Bakan Ali Yerlikaya'nın Komisyona girişinin CHP'li grup yöneticileri ve milletvekilleri tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Engelleme sırasında ön sıralarda CHP'li kadın milletvekillerinin yer aldığını belirten Akçay, "CHP milletvekillerinin bugün TBMM'de yaşattığı bu zorbalığı ve terbiyesizce davranışları, şiddetle ve nefretle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu ve komisyonların kanunların konuşulduğu, müzakerelerin yapıldığı, tartışmaların gerçekleştiği yüce mekanlar olduğunu belirten Akçay, TBMM'nin aynı zamanda gazi bir Meclis olduğunu da söyledi.

Akçay, şöyle konuştu:

"Meclis, kavganın ve zorbalığın yapılacağı yer olamaz ve olmamalıdır. Meclis tarihimiz böyle bir rezalet görmemiştir. Meclis tarihimizde milli iradenin tecelli etmesini engelleyen birkaç vaka yaşanmıştı. Bu Meclis, 15 Temmuz'da terörist saldırısı altındayken dahi çalışmış, şimdi bu CHP'liler adeta 15 Temmuz zihniyetiyle hareket ederek, Meclis'in çalışmasını engelleme gayreti içerisine girmiştir. Bunun adı, milli irade düşmanlığıdır, hukuk tanımazlıktır ve bu gaflettir, dalalettir. CHP olur olmaz, yerli yersiz iktidara muhalefet edeceğiz derken ülkemize ne kadar zarar verdiğinin maalesef farkında değildir."

-"Ne oldu da bugün bakanın Komisyona girişi engellenmeye çalışıldı?"

CHP'nin siyasetin "yeni dinamiklerini kavrayamadığını" dile getiren Akçay, bu nedenle CHP'nin "çaresizliğin girdabında gevezelikle, boş polemiklerle" oyalandığını, Meclis çalışmalarını da engellemeye çalıştığını söyledi. Akçay, "CHP, bu söylemiyle terör sevicilerine figüran olmaktadır. CHP pusulasını kaybetmiş ve savrulmuştur. " dedi.

TBMM'nin Türk milletinin kürsüsü olduğunu belirten Akçay, milli hakimiyetin bu kürsüde cereyan ettiğini anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "partisi üzerindeki kontrolü ve disiplini" kaybettiğini ileri süren Akçay, şöyle konuştu:

"CHP'nin genel başkanı kimdir belli değil. 16 Ağustos'ta CHP'nin teklifiyle Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplanmıştı, CHP tarafından toplantı provoke edilmiş, çok ciddi kavgalar yaşanmıştı. Bu kavga sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kavgalardan utanç duyduğunu ve Meclis'te sözlerin konuşulması, sözlerin uçuşması gerektiğini söylemişti. Ne oldu da bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanı'nın komisyona girişi engellenmeye çalışıldı, tartaklanmaya çalışıldı.

Siz önce CHP üyesi olduğunu söylediğiniz Esenyurt Belediye Başkanı hakkında disiplin soruşturması yapınız. Terör örgütü üyeliği, irtibatı, iltisakı nedeniyle yürütülen soruşturma, açılan dava ve tutuklama gerekçelerini, siyasi parti olarak irdeleyip, değerlendirip, parti disiplini açısından gerekeni yapmanız gerekirken, hukukun işlemesine engel olmaya çalışmaktasınız. Bu ilk değil daha evvel de mahkemeler bastıklarını, savcılara, hakimlere tehdit ve hakaret ettiklerini çok iyi hatırlıyoruz. CHP'nin bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu girişinde yaptığı arbede ve engelleme çalışmalarını MHP olarak şiddetle kınıyoruz, hukuka, Anayasa'ya ve Meclis İçtüzüğü'ne uymaya davet ediyoruz."

Bir gazetecinin Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşananlara yönelik "İçtüzük uygulanmalı mı?" sorusu üzerine Akçay, Meclis İçtüzüğü'nün kesinlikle uygulanması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisine ilişkin çalışmaları, sağlıklı bir şekilde yürütecek bir konuma getirmesi gerektiğini söyleyen Akçay, "CHP'nin genel başkanı kim? Genel başkanları genel merkezde, İstanbul Belediye Başkanı geliyor CHP grubunda basın toplantısı yapıyor, milletvekillerine talimat veriyor. CHP yönetimi bu kadar çok kamburla, yönetimlerini sürdüremezler, ülkemize ve Meclisimize de zarar verirler." ifadelerini kullandı.