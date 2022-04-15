MHP'den Dursunbey'e iftar çıkartması - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı, Dursunbey ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Dursunbey ilçesinde düzenlenen iftar programına MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, İl Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dursunbey İlçe Başkanı, Dursunbey Ülkü Ocakları iftar programına katıldılar. İftar sonrası MHP İlçe Başkanlığına parti yöneticileri ile kısa bir toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında Durabeyler Mahallesine gidildi. Mahalle sakinleri ve Mahalle Muhtarı Mustafa Berber ile bir araya gelerek, teravih namazı kılındı ve namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelindi. Başkan Yüksel Dursunbey ve Durabeyler Mahallesi sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR