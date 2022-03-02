MHP'den göçü önleyecek proje - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ta göçü önleyecek projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek "Yerinde Üretim ve Yerinde İstihdam' projesiyle üretimin yalnızca organize sanayi bölgelerinde olmayacağına, kırsalda da köylerde de kasabalarımızda da üretim yapılabileceğine ilişkin inancımızla bir rol modeli hayata geçirdik" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem dışı söz alan MHP'li Bulut, Tokat'ta yaşanan göç sorununa değindi. Tokat'ın temel sorun olarak kabul edilen başlıca probleminin önlenemeyen göç sorunu olduğunu belirten Bulut, "Bunun da fiili yansıması yaklaşık 800 bin küsur olan nüfusumuzun bugün 600 bin bandının biraz daha altına doğru fiilen gerilemiş olmasıdır. Tabii, göç unsurunu tetikleyen birden çok neden var. Özel teşebbüs yatırımlarının maalesef, yeterince, istenilen seviyede olmayışı, yerinde istihdamın sağlanamayışı, yerinde üretimin sağlanamayışı ve özellikle yıllardır birtakım köylerimizde, bazı köylerimizde sulama problemlerinin bir türlü çözüme kavuşturulamaması vatandaşlarımızın maalesef, kitleler halinde büyükşehirlere göçüne sebebiyet vermiştir" dedi.

Yerinde üretim ve istihdam projesi

Göçü durdurabilmek için hayata geçirdikleri yerinde üretim ve istihdama projesini örnek gösteren Bulut, "Şimdi, elbette ki bu göç olgusunu durdurabilmek adına, bütünüyle yeterli olmasa da bir nebze rol model olabileceği inancıyla Tokat'ta bir projenin uygulanmasına belediye başkanlarımızla birlikte teşebbüs ettik. Kısmen de başarılı olmuş durumdayız. Nedir bu proje? 'Yerinde Üretim ve Yerinde İstihdam' projesiyle üretimin yalnızca organize sanayi bölgelerinde olmayacağına, kırsalda da köylerde de kasabalarımızda da üretim yapılabileceğine ilişkin inancımızla bir rol modeli hayata geçirdik. Bu çerçevede Çevreli Belediye Başkanımızla birlikte hayata geçirdiğimiz proje kapsamında ilk ayakkabı atölyemizi bir kasabada inşa ettik. Önceliğimiz olan bayan istihdamını burada sağlamak suretiyle 65 hanımefendiyi bir kasabada sigortalı, sosyal güvenceleri sağlanmış ve maaşlarını düzenli bir şekilde alacak minvalde istihdamını oluşturmuş bulunuyoruz. Bu projeden aldığımız ilham ve güçle Yeşilyurt ilçemizde Tokat'ın en mütevazı ve küçük ilçelerinden, istihdamın en düşük olduğu ilçelerinden birinde bu projenin bir başka görünümünü hayata geçirmeye çalıştık. Yeşilyurt ilçemizde de hayal olarak kabul edilen yerinde istihdam, yerinde üretim modellerinin uygulamalarını gerçekleştirmek suretiyle bugün Yeşilyurt ilçemizde 250 hanımefendinin istihdamını da sağlamış bulunuyoruz. Bu 250 hanımefendi maaşlarını düzenli bir şekilde almak suretiyle hem hanelerinin ekonomisine katkı sağlıyorlar hem sosyal hayatın bir parçası oluyorlar ve hem de sosyal güvencelerini bir şekilde temin etmiş oluyorlar. Tabii, sadece kırsalda değil, önümüzdeki günlerde bunu birtakım başka kasabalarımızda da bu pilot uygulamayı devam ettirmek suretiyle bayan istihdamını artırmakla birlikte şehir merkezlerinde de kurmuş olduğumuz organize sanayi bölgelerini güçlendirmek adına yoğun bir gayret içerisindeyiz" diye konuştu.

Kuraklık mercek altında

MHP'li Bulut, Almus Baraj gölünde su rezervinin düşmesine değinerek, "1966 yılından beri Tokat köylüsünün ve çiftçisinin sulama konusundaki ana dayanağı olan, 1 milyar metreküp su depolama alanına sahip olan Almus Barajı maalesef rezervinin yüzde 90'ını kaybetmiş durumda ve bugün sadece 100 milyon metreküp suya düşmüş durumda. Bunun bir sebebi var ve bunu takip ediyoruz. Niksar'da kurulan Köklüce Elektrik Santrali'nin işletmecisi olan bir özel şirket maalesef yasaya ve protokollere aykırı bir şekilde Almus Barajı'nın rezervinde bulunan tüm suyu yasa dışı bir şekilde çekmiş ve kendi elektrik santralinde kullanmak üzere tüketmiştir. Almus Baraj Gölü yaklaşık yüzde 10'luk rezerviyle bugün artık sulama ihtiyacını karşılayamaz bir noktaya gelmiştir. Almus Barajı Yeşilırmak havzası için hayati bir değerdedir. Kazova'dan başlamak suretiyle Samsun'a kadar binlerce köylünün de geçimini sağlayabilmesi için Almus Barajı hayati bir değer taşımaktadır. Bundan sonrasında da Almus Barajı'nın rezervleri iade edilene kadar, Almus Barajı'nın 1 milyar metreküplük havzası tekrar oluşana kadar da köylülerimizle, bürokratlarımızla birlikte bu sorunun takipçisi olacağımızı burada ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - TOKAT