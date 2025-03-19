MHP\'den Sert Tepki!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Yusuf Halaçoğlu'nun MHP ile DEM Parti heyetinin terörsüz Türkiye süreci ile ilgili gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarına sert tepki göstererek, "Bu memleketin insanına, taşına toprağını bırakıp Graham Fuller'lerin, Orfo Bengiolar'ın peşine takılan isimlerin tasmalı görevlileri iyi bilsin ki size rağmen bu ülke daha da bütünleşecek, kucaklaşacak, birleşecek, kenetlenecek ve büyüyecektir" dedi.

Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP ile DEM Parti heyetinin görüşmesini eleştirdi. MHP Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Halaçoğlu'na cevap olarak yaptığı açıklamasında, "MHP'de grup başkanvekili iken partimizin tertemiz kurumsal yapısını İzmir'de yapılacak uluslararası bir yatırım için o dönem milletvekili olan bir başka isimle beraber kendi menfaatine kullanmaya cüret eden şahıs, durum ortaya çıktığında Sayın Genel Başkanımız'dan çiziği yiyip layığını bulmuştu. Şimdi evladı yaşındaki insanlarla iletişiminin nasıl olduğunu özellikle de Kayseri'nin çok iyi bildiği aynı isim kalkıp bize ahkam kesmeye yeltenmesin, insan içerisine çıkacak hal bırakmayız! Gidip öte tarafta kendi rezilliğinizle ne haliniz varsa onu görün. Her bir ferdinin Türkiye için her türlü bedeli ödemeye gönüllü olduğu, hasım çevreleri ve Türk Milleti'ne karşı sergilenen ve sergilenebilecek tüm oyun ve stratejileri tanıma ve engel olma konusunda tecrübe sahibi olan bir davanın mensuplarını ihtam etmeye kalkanların kimler olduğunu da iyi biliyoruz. Bu memleketin insanına, taşına toprağını bırakıp Graham Fuller'lerin, Orfo Bengiolar'ın peşine takılan isimlerin tasmalı görevlileri iyi bilsin ki size rağmen bu ülke daha da bütünleşecek, kucaklaşacak, birleşecek, kenetlenecek ve büyüyecektir" şeklinde sert tepki gösterdi. - KAYSERİ