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MHP, Elazığ Belediye Başkan Adayı Olarak Murat Aygen'i Gösterdi - Son Dakika
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MHP, Elazığ Belediye Başkan Adayı Olarak Murat Aygen'i Gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Elazığ Belediye Başkan Adayı olarak Doç. Dr. Murat Aygen'i gösterdi. Aygen, bir sosyal medya kanalının programında yaptığı açıklamada, Elazığ'a dirayetli bir yönetim lazım olduğunu belirtti. Aygen, Elazığ'ın hak ettiği yere gelmesi ve 2020 depreminin yaralarının sarılması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

MHP, Elazığ Belediye Başkan Adayı Olarak Murat Aygen\'i Gösterdi
22.01.2024 - 12:30,
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Elazığ Belediye Başkan Adayı olarak Doç. Dr. Murat Aygen'i gösterdi. Bir sosyal medya kanalının programına konuk olan Aygen, burada yaptığı açıklamada, "Elim harama değmeyecek. Elazığ'a dirayetli bir yönetim lazım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kanalı Gözcü TV'nin Haber Karavanı programında Alptekin Aydoğan'ın konuğu olan Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Murat Aygen, yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Elazığ'da yerel seçimi 30 yılın ardından tekrar kazanacaklarını söyleyen Aygen, Elazığlılara birlikte yönetim sözü verdi.

Elazığ'ın hak ettiği yerde olmadığını belirten Murat Aygen, 2020 Elazığ depreminin yaralarının hala sarılmadığını da sözlerine ekledi. Elazığ'ı marka bir şehir yapma hedefiyle çalışmalar yapacağını ifade eden Aygen, kentin markalarından Elazığspor'a da destek vereceklerini vurguladı.

Kaynak: DHA
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