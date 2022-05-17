MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

17.05.2022 12:52
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de bir dizi ziyarette bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de bir dizi ziyarette bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdemir ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (Kayseri SMMMO) başkanlığına yeniden seçilen Ali Yedikaya'yı ziyaret etti.

Özdemir, daha sonra 21. dönem MHP Kayseri Milletvekili Hamdi Baktır'ın oğlunun düğün törenine katıldı.

Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe de katılan Özdemir, ardından MHP Talas İlçe Başkanlığı ve Talas Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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