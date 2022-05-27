MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim gidecek bir yerimiz yoktur, gitmeye niyetimiz yoktur" - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim gidecek bir yerimiz yoktur, gitmeye niyetimiz yoktur"

27.05.2022 22:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim gidecek bir yerimiz yoktur, gitmeye niyetimiz yoktur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim gidecek bir yerimiz yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim gidecek bir yerimiz yoktur. Gitmeye niyetimiz yoktur. Göndermek için tertip içinde olanları da doğduklarına pişman etmek boynumuzun borcudur. Gözlerine kara perde inenlerin dedikodularına, Türk düşmanlarına uyduluk yapanların provokasyonlarına göz yummamız, yol vermemiz akıl ve mantık inkarıdır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam'da "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bahçeli, hayatını kaybeden ülkücü şehitler için bir araya gelindiğini belirterek, "İsimlerini hayırla yad ettiğimiz, geride bıraktıkları tertemiz hatıralarını yüreklerimizde taşıdığımız ülkücü şehitlerimizi Fatihalarla anmak, her birisini saygıyla hatırlamak maksadıyla Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nda bir kez daha toplanmış bulunuyoruz. Uğruna nice fedakarlıkların yapıldığı, müdafaası yolunda dökülen kanların nehir gibi taştığı bu cennet vatanın, mensubiyetinden iftihar ettiğimiz aziz millet varlığının manevi muhafızları elbette şehitlerimizdir. Şehitlik en yüce makam, en yüksek mertebedir" dedi.

"Ülkücü şehitlerimiz kutlu davamızın mücadele timsalleridir"

"Bir gül bahçesine girer gibi kara toprağın bağrına girdiler" diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Türkiye'nin en çetin ve zorlu yıllarında sonunu ve sonucu düşünmeden, çıkar hesabı yapmadan, zevki sefaya dalmadan, nefislerinin esaretine kapılmadan bir hilal uğruna şehit düşen dava arkadaşlarımıza şükran borcumuz tarifsiz ve sınırsızdır. Vurulup tertemiz alınlarından uzansalar da, gerçekte cennetin açılmış kapılarına yürüdüler. Bir ülküleri vardı, istikameti Kızılelma'ya kadar açılıyordu. Bu duruşları vardı, kaynağı Ötüken'e kadar ulaşıyordu. Bir sevdaları vardı, kaderi ve kavli vatan ve milletin varoluşuyla bütünleşmişti. Ülkücü şehitlerimiz kutlu davamızın mücadele timsalleridir. Her birisi Yusuf yüzlü, kurt bakışlı, hilal kaşlı, Yunus gönüllü, Yavuz yürekliydi. Bazen bir sokak ortasında, bazen bir yurt köşesinde, bazen bir okul koridorunda saldırı ve suikasta maruz kaldılar. Vuruldular, ama taviz vermediler. Düştüler ama boyun eğmediler."

Bahçeli, ülkücü şehitlerin Türkiye'yi geçmek isteyenlere cüretlerinin bedelini çok ağır ödettiklerinin altını çizerek, "Milliyetçi-Ülkücü Hareket ihtiyaç hasıl olursa, karanlık emeller bir kez daha sahneye çıkarsa, bilinmelidir ki mazisindeki emsalsiz fedakarlıkları tekrarlamaya, Türk milletinin geri dönmeyi düşünmeyen 57'inci Alayı olmaya hazırdır, buna da yeminlidir. Şehitlerimizin mücadelesi boşuna verilmemiştir. Gencecik fidanlarımız, henüz bıyığı yeni terlemiş dava arkadaşlarımız boşu boşuna kara toprağa girmemişlerdir. Şu hatırlatmayı özellikle yapmak isterim ki, Türk milleti üzerinde kimlerin hain ve hasmane planı varsa, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in de onlarla kapanmaz, kapanmayacak hesabı vardır. ve yeri geldiğinde bu hesap kıran kırana görülecektir" şeklinde konuştu.

"Devşirilmiş zihniyetlere terk edecek bir ülkemiz dün yoktu, bugün de yoktur"

İntikam kuyruğuna girenlere seslendiğini söyleyen Bahçeli, "İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Bizim yolumuz hak yoludur, hakikat yoludur, Allah'ın yoludur. Devşirilmiş zihniyetlere terk edecek bir ülkemiz dün yoktu, bugün de yoktur. İşbirlikçiliğin kafesine girmiş mandacılara, ihanetin kulvarında peş peşe koşan, bunu da demokrasi ve özgürlük kriteriyle tevil eden köksüzlere ne tarihimizi yargılatırız, ne milletimizi sorgulatırız, ne de devletimizi kirli ellerine bırakırız. Ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyen soylu iradeyi hiçbir gücün kıramayacağını, hiçbir saldırının yıkamayacağını, hiçbir zalimin teslim alamayacağını ikazen söylemek ve muhataplarına ilam etmek isterim. Bu aziz vatanın, bu kutlu milletin yalnızca fert fert insanı değil, aynı zamanda nehirleri de gazidir, dağları da kahramandır" açıklamasında bulundu.

"Bizim gidecek bir yerimiz yoktur, gitmeye niyetimiz yoktur"

Ülkücü şehitlerin her daim övünçleri olduğunu vurgulayan Bahçeli şunları kaydetti:

"Bizim yol haritamızı şehitlerimiz çizmiştir. Cesaretimizin feyzi aziz ceddimizdir. Kuvvetimizin ve kudretimizin temeli milli tarihimizdir. En başta şehitlerimizin mücadelelerini bihakkın sürdürmekle sorumluyuz. Çünkü Milliyetçi-Ülkücü Hareket karanlığın yamacından parlayan meşale, geleceği kucaklayan fikir ve düşünce medeniyeti, dosta güven ve huzur veren, düşmana korku ve hüsran vaat eden millet çınarıdır. Şehitlerimizin yüzünü kara çıkarmayacağız. Onların ruhlarını muazzep etmeyeceğiz. Satanlardan, korkanlardan ve kaçanlardan olmayacağız." - ANKARA

YORUMLAR
500
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gökbörü Otağı'nı ziyaret etti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gökbörü Otağı'nı ziyaret etti MHP'li Bulut, ülkücü gençliğe seslendi MHP'li Bulut, ülkücü gençliğe seslendi
Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Ülkücü, Türk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bizim gidecek bir yerimiz yoktur, gitmeye niyetimiz yoktur' - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 23:41:07. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim gidecek bir yerimiz yoktur, gitmeye niyetimiz yoktur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement