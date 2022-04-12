MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin neresi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisine benzemektedir? - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin neresi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisine benzemektedir?

12.04.2022 12:22

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin neresi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisine benzemektedir?

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin neresi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayrı milli odaktır"

-"Güçlü bir devlete, tarihi ve kültürel birikimiyle öne çıkmış bir millete sahip olmanın önemi daha iyi görülecektir. Devletini kaybetmiş toplumlarla, iç barışını sağlayamamış devletlerin yol açtığı vahim karmaşa dünya genelinde büyük krizlere davetiye çıkarmıştır"

-"Meselenin can alıcı noktası, çözümün bir parçası olabilmektir. Yapmak yerine yıkmayı tercih edenlerin bu düşüncemizi anlamasını beklemesek de üzerinde biraz tefekkür etmelerini beklemek en tabii hakkımızdır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin neresi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisine benzemektedir?
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin neresi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisine benzemektedir?
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin neresi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisine benzemektedir?

YORUMLAR
500
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir' MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Devlet memurlarının kapısına dayanan Kılıçdaroğlu ise etap etap Türkiye'nin sabrını test eden zırvadır, zillettir' Atatürk'ün Seferihisar'a gelişinin 88. yıl dönemi kutlandı Atatürk'ün Seferihisar'a gelişinin 88. yıl dönemi kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı, Cumhuriyet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin neresi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisine benzemektedir? - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
11:57 12 Nisan'da gram altın 922 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:53 Gaziantep'te nefes borusuna ceviz kaçan küçük Metin, hayatını kaybetti
11:42 Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi
11:39 Bağcılar'da Suriyeli gerginliği! Yolun ortasına sandalye koyup geçenlere laf attı: Erkek olan gelsin
11:34 NATO Finlandiya ve Norveç'e yeşil ışık yakınca Rusya'dan yanıt gecikmedi: Finlandiya sınırına askeri teçhizat yığdılar
11:31 Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 12:37:48. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin neresi Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisine benzemektedir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement