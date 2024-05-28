MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Pınarbaşılılara 'Uzunluoğlu'na destek verin' çağrısı - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Pınarbaşılılara 'Uzunluoğlu'na destek verin' çağrısı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki gurup toplantısında Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu'na destek istedi.

28.05.2024 13:51  Güncelleme: 13:58
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Pınarbaşılılara 'Uzunluoğlu'na destek verin' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Pınarbaşı yüzümüzü kara çıkarmayacak, başımızı öne eğmeyecek"

KAYSERİ - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki gurup toplantısında Cumhur ittifakının Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu'na ilçe halkından destek istedi. Bahçeli, "2 Haziran seçimlerinde Merhum Başbuğumuzun memleketi Pınarbaşı inşallah yüzümüzü kara çıkarmayacak, başımızı öne eğmeyecektir. Demokratik erdem ve güven içinde seçimin yapılarak, Belediye Başkanımız Memduh Uzunluoğlu'yla Pınarbaşı ilçemiz yola devam diyecektir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, partisinin gurup toplantısında 2 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek olan Pınarbaşılılara seslendi. Pınarbaşılılardan Cumhur ittifakının Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu'na destek isteyen Bahçeli, "İnşallah Merhum Başbuğumuzun memleketi Pınarbaşı yüzümüzü kara çıkarmayacak, başımızı öne eğmeyecektir. Demokratik erdem ve güven içinde seçimin yapılarak, Belediye Başkanımız Memduh Uzunluoğlu'yla Pınarbaşı ilçemiz yolana devam diyecektir" dedi.

Bahçeli, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

" Yüksek Seçim Kurulu'nun yenileme kararı aldıktan sonra 2 Haziran'da yapılacak 3 ilçeyle 4 beldedeki yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı milletimizin teveccühüne inşallah mazhar olacaktır. Özellikle Merhum Başbuğumuzun memleketi Pınarbaşı inşallah yüzümüzü kara çıkarmayacak, Pınarbaşılı kardeşlerim başımızı öne eğmeyecektir. Demokratik erdem ve güven içinde seçimin yapılarak, Belediye Başkanımız Sayın Memduh Uzunluoğlu'yla Pınarbaşı ilçemiz yola devam diyecektir. Pınarbaşı Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde görev alacak iki Memduh'un Kayseri için elbirliği, güç birliği, hedef birliği halinde çalışmalarının önünde hiçbir mani hal önümüzdeki pazar gününden sonra kalmayacaktır. Pınarbaşı büyüyecek, Türklük Anıtı yaşayacak, Cumhur İttifakı var olacaktır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli\'den Pınarbaşılılara \'Uzunluoğlu\'na destek verin\' çağrısı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Pınarbaşılılara 'Uzunluoğlu'na destek verin' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Pınarbaşılılara 'Uzunluoğlu'na destek verin' çağrısı - Son Dakika
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