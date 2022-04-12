MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız...

12.04.2022 11:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız tamdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız tamdır. Küresel oyunların bitmek bilmeyen yeni senaryoları tedavülde olsa da insanlık değerleri eninde sonunda içine çekildiği girdaptan kurtulacaktır." - ANKARA

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MHP Genel Başkanı, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız... - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya ve Ukrayna arasında aklıselimin galip geleceğine, Türkiye'nin de bu sürece dürüstçe katkı vereceğine inancımız... - Son Dakika
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