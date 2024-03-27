MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ilk defa ateşkes çağrısı yapması bir nebze de olsa teselli vericidir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes çağrısı teselli verici - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği mitingde Türkiye genelinde esen bir rüzgar olduğunu belirtti ve parti üye sayısının 516 bin 800'e yükseldiğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zarar görmesini isteyen kişilere fırsat vermemek için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyerek ülkenin kazanmasını hedeflediklerini söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Mavi Vatan'daki doğal zenginliklerden faydalanmanın tek yolunun KKTC ve Türkiye'nin de içinde olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu, Kıbrıs adasında tekrar ortak bir devlet kurma ihtimalinin olmadığını ve müzakerelerin iki devlet arasında olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının değerlendirmesine dışlandığını ve Türkiye'nin bu konuda liderlik yapması gerektiğini ifade etti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurum hakkında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, hiçbir siyasi isim veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmadığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın Tomarza'da düzenlenen mitingine katıldı. Mitinge, AK Parti ve MHP yöneticileri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri de katıldı. Konuşmalarda, Tomarza'nın Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğu vurgulandı ve yapılan hizmetlerden bahsedildi.
Trakya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen eğitimlerde, sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi. Seçim kurallarının ihlal edilmemesi ve oy kullanma kurallarının anlatılması gerektiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vatandaşlarımız iradelerine ipotek koyulmasına rıza göstermeyeceklerdir.
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