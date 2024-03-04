MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Gazze açıklaması

TBMM, CHP milletvekilinin odasında bulunan para dolu poşet iddiasını araştırıyor

TBMM Genel Sekreterliği, bir CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulunduğu iddiasının araştırılmasına yönelik dilekçe üzerine muhakkik tayin ederek, gerekli çalışmayı başlattı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, iddiaları yalanlayarak konunun araştırılmasını talep etti. Bazı CHP milletvekilleri de konuyla ilgili dilekçe verdi ve TBMM Genel Sekreterliği gerekli çalışmayı başlattı.