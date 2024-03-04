MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Gazze açıklaması - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Gazze açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ve tüm İslam ülkelerinin Gazze'deki duruma karşı ortak iradeyle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

04.03.2024 17:54
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye ve tüm İslam ülkeleri ortak iradeyle kenetlenip dökülen kanların durması, Gazze yıkımının sonlanması; aksi halde siyasi, ekonomik ve askeri her türlü insani müdahalenin devreye alınmasıyla ilgili tavır ve tutumu dünyaya ilan etmelidir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Gazze açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Gazze açıklaması - Son Dakika
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