MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye ve tüm İslam ülkeleri ortak iradeyle kenetlenip dökülen kanların durması, Gazze yıkımının sonlanması; aksi halde siyasi, ekonomik ve askeri her türlü insani müdahalenin devreye alınmasıyla ilgili tavır ve tutumu dünyaya ilan etmelidir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Gazze açıklaması - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret ederek esnafla tokalaştı ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sırasında CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner ve Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan da hazır bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara tarafından kabul edildi. Kurtulmuş, Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ikili ticaret hacminin artırılması, yatırım alanlarının ve imkanlarının artırılması konularının görüşüldüğünü belirtti. Ayrıca, görüşmede dünyada adil bir uluslararası sistemin nasıl kurulabileceği konusunda fikir paylaşımında bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
TBMM Genel Sekreterliği, bir CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulunduğu iddiasının araştırılmasına yönelik dilekçe üzerine muhakkik tayin ederek, gerekli çalışmayı başlattı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, iddiaları yalanlayarak konunun araştırılmasını talep etti. Bazı CHP milletvekilleri de konuyla ilgili dilekçe verdi ve TBMM Genel Sekreterliği gerekli çalışmayı başlattı.
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçim ziyaretlerine devam ediyor.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik binasındaki toplantıda konuşan Yavuz, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gayretle çalıştıklarını, terör operasyonları, düzensiz göçmenlerle mücadele, uyuşturucu operasyonları, suç şebekelerine karşı mücadele, kaçakçılıkla mücadele, siber suçlarla mücadele ve trafik güvenliği konularında yapılan çalışmaları aktardı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Alanya'da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Davutoğlu, Alanya'nın potansiyelini vurgulayarak, ilçeyi yönetenlerin rantına talip olduğunu iddia etti. Adayları Mevlüt Demir'i destek çağrısında bulunan Davutoğlu, Alanya'nın ihmal edildiğini ve çanta keklik sayıldığını söyledi.
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