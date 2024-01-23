MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'den şehitlere rahmet dilememe ve Kulp olayıyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Baskı ve dayatmayla şehitlere rahmet dilememek, sonrasında da 'kaymakam şiddet uyguladı' bahanesiyle küçücük bir çizikten darp raporu almaya tevessül etmek Müslümanca bir tavır değildir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Osmanlı İmparatorluğunun beş kuşatmaya maruz kaldığını, bu kuşatmaların daha acımasızının, bugün Türkiye'nin içindeki işbirlikçiler eliyle yürütüldüğünü söyledi. Bahçeli, "Bu defa hedef son yurdumuz, kardeşliğimiz, milli birlik ve bekamızdır. Bu defa hedef büyük milletimizin bizatihi varlığıdır. Malum şer ittifakının üniter yapımıza cephe almasının gerçek nedenini burada aramak lazımdır." diye konuştu.

Muhalefetin milli ve manevi değerlerin tümüne var gücüyle hançer salladığını ifade eden Bahçeli, bugünkü kuşatmanın yarılamaması halinde bölgesel krizlerin yeni tatbik sahasının Anadolu coğrafyası olacağını belirtti.

Bahçeli, "İşte bu yüzden 31 Mart seçimleri istikrar ile dağınıklığın, sadakat ile hıyanetin, şehit ile caninin, gazi ile gafletin, husumet ile muhabbetin, hizmet aşkıyla hüsran arayışının, cumhur ile zilletin, vatan ile satanların arasında yapılacaktır. Kazanan Türkiye, Türk milleti olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk milleti artık uzaydadır, 'Burada ben de varım' demiştir"

Türk milletinin sinesinden doğmuş bir vatan evladını, Müslüman Türk astronomi dehalarının rüyasını gerçekleştirmek üzere birkaç gün önce uzaya uğurladıklarını hatırlatan Devlet Bahçeli, mazinin ihtişamlı devirlerinin tekrar dirilişe geçmeye başlamasından bahtiyarlık duyduklarını vurguladı.

Bahçeli, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu 4 astronotu taşıyan kapsülün yaklaşık 36 saatlik yolculuktan sonra cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiğini anımsatarak şöyle devam etti:

"Bu gelişme Türkiye ve Türk milleti için tarihi değer ve önemdedir. İstikbalin göklerde olduğunun teyidi yapılmıştır. Bir gün gelecek uzayda çok daha büyük keşiflere, çok daha büyük mucizelere Türk çocukları imza atacaktır. Ümidim ve niyazım budur. Türk milleti artık uzaydadır, 'Burada ben de varım' demiştir. 14 gün boyunca uzayda kalacak Alper Gezeravcı kardeşimize çalışmalarında başarılar diliyor, sağ salim şekilde dönmesini temenni ediyorum. Bu süreçte en büyük desteği veren Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum."

"Kuldan korkanın Allah'tan korkusu olmaz"

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir camide cuma günü yaşanan olaya değinen Bahçeli, yaşanan olayın planlı, sübjektif, tek yanlı ve sistematik biçimde büyütülüp asıl mecrasında saptırılan bir hadise olduğunu anlattı.

Minbere çıkan imamın, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbeyi okurken, şehitlere rahmet içeren bölümü atladığını söyleyen Devlet Bahçeli, hutbeyi daha önce internetten okuyan ilçe kaymakamı Burak Akeller'in hutbeyi eksik okuyan imamı uyardığını ve hutbenin doğru okunmasını sağladığını aktardı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Namazın hemen sonrasında, kaymakamımız, bu imama neden mezkur bölümü okumadığını sorunca, 'Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım' cevabını almış. Bunun üzerine de 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' diye çıkışmıştır. Kuldan korkanın Allah'tan korkusu olmaz, olamaz. Baskı ve dayatmayla şehitlere rahmet dilememek, sonrasında da 'kaymakam şiddet uyguladı' bahanesiyle küçücük bir çizikten darp raporu almaya tevessül etmek Müslümanca bir tavır değildir.

Müslüman yalan söyleyemez, Müslüman iftira atmaz, Müslüman nefret saçmaz, Müslüman Allah'tan başkasına asla eğilmez. Şehitlerimizin tarifi Kur'an-ı Kerim'de, köşkleri cennette, yerleri de Müslüman Türk milletinin gönlündedir. Kulp Kaymakamı'mız Burak Akeller'in tertemiz alnından öpüyor, onu yetiştiren anasına, babasına şükranlarımı sunuyor, Müslüman Türk duruşundan dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Konuya hassasiyet gösteren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da teşekkür eden Bahçeli, üzücü hadiseyi fırsat bilip Kaymakam Akeller'e saldıran, suçlayan, hakaret eden, sosyal medyadan kinlerini kusanları bildiklerini ve hiçbirine pabuç bırakmayacaklarını ifade etti.

Bahçeli, kürsüden hutbenin okunmayan kısmını okudu

Cumhur İttifakı'na husumet duyanların bu vesile ile saklandıkları deliklerden dışarı fırladığını anlatan Bahçeli, FETÖ'nün kundağında sallanan, maklube sofralarında kaşık sallayanların tek tek ortalığa döküldüğünü söyledi. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Deva'cılar, Serokçular, terör örgütü yandaşları, bölücüler, müfteriler, bayraksızlar, FETÖ'cüler, kriptocular, devlete ve millete diş bileyen namertler hemen kendilerini ele vermişlerdir. Mesele sadece bir kaymakam ile bir imam arasında geçen tatsız bir olay değildir. Pusuda bekleyip el ovuşturanların, milli birlik ve kardeşliğimizi bozmayı hedefleyenlerin provokasyonları bu tespitimizi iyice netleştirmiştir. Serok Ahmet sana gelince, imamın darbedildiği yalanını servis edip peşine takılman, kaymakamımızı önyargılarının esiri olarak suçlaman şahsın ve zihniyetin adına münafıklık alametidir ve tövbe etmen temennimizdir."

Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanlığınca 19 Ocak 2024 Cuma günü okunmak üzere camilere gönderilen hutbenin, söz konusu imam tarafından okunmayan kısmını kürsüden okudu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 6 Aralık 1992'de milliyetçi Hinduların altında tapınak olduğu iddiasıyla yıktıkları, Babür İmparatorluğundan kalma 1528 tarihli Babri Camisi'nin yerine inşa edilen Hindu Rama Tapınağı'nın törenle açılmasını da kınadı.

Emekli maaşlarına ilişkin yapılan iyileştirmeleri desteklediklerini belirten Bahçeli, emeklilerin daha fazlasını hak ettiklerine samimiyetle inandığını sözlerine ekledi.

(Bitti)