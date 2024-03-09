MHP Giresun İl Başkanlığı aday tanıtım programı düzenlendi - Son Dakika
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Politika

MHP Giresun İl Başkanlığı aday tanıtım programı düzenlendi

MHP Giresun İl Başkanlığı aday tanıtım programı düzenlendi

MHP Giresun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım programına, MHP ve AK Parti yöneticileri ile partililer katıldı. Konuşmalarda, Cumhur İttifakı'nın hizmetlerini daha da büyütmek için çalışacakları vurgulandı. Programda ayrıca MHP'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları, il genel ve belediye meclisi adayları da tanıtıldı.

09.03.2024 22:57  Güncelleme: 23:00
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Giresun İl Başkanlığınca aday tanıtım programı gerçekleştirildi.

19 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda organize edilen programa, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, MHP İl Başkanı Abdullah Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ile partililer katıldı.

Konal, MHP ve Cumhur İttifakı olarak geçmiş dönemde yaptıkları hizmetlerden daha büyükleri için kolları sıvadıklarını söyledi.

Projeleri ve planları hayata geçirmeye hazır olduklarını belirten Konal, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak bu ülkenin her köşesine hizmet ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizler, sizler için varız ve her zaman sizlerle birlikte olacağız. Hep birlikte daha güçlü ve daha güzel bir gelecek için yola çıktık. Birlikte başaracağız. Partimizin seçim sloganında olduğu gibi 'Cumhur bizim, Türkiye hepimizin' diyerek bu seçimde el ele verelim, hep birlikte Giresunumuz için güzel yarınlar için var gücümüzle mücadele edin diyorum."

Karaosmanoğlu ise "Önce ülkem ve milletim, sonra partim" diyen bir hareket olduklarını vurgulayarak, Giresun'da da bu anlayışla çalıştıklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın başarısı için azami gayret gösterdiklerini aktaran Karaosmanoğlu, "İnanıyorum ki seçimlerden Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkacağız. Giresun'un makus talihini yeneceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Konal, MHP'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları, il genel ve belediye meclisi adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA

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