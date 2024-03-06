MHP İl Başkanı Yılmaz: Üretken belediyecilik anlayışı ile güçlü şehirler inşa edeceğiz

Politika

DENİZLİ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Serinhisar'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada; "Üretken belediyecilik anlayışı ile afet ve krizlere hazırlıklı çevre dostu güçlü şehirler inşa edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Serinhisar Belediye Meclis Üyesi Adayları ve Belediye Başkanı Cemal Kobaş'ın projeleri geniş katılımlı bir toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, TÜRKAV İl Başkanı Murat Aydınlı, MHP İlçe Başkanı Hakan Ertugrul, AK Parti İlçe Başkanı Halil Keyik, BBP İlçe Başkanı Ali Genç, Cumhur İttifakı'na üye partililerin yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Salonu dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyin önderliğinde, hain darbe girişimi sonrası Yenikapı ruhuyla bir araya gelen büyük bir ittifaktır. Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde Denizli'deki hedefimiz 20'de 20'dir. Cumhur İttifakı'nın gücüyle Serinhisar'ı yeterli hizmet üretemeyen Cumhuriyet Halk Partisinden kurtaracağız. Biz Serinhisar'a güveniyoruz, Serinhisarlı hemşehrilerimizin bu seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerine inanıyoruz. Serinhisar, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışamadığı için de hizmetlerden geri kaldı. 31 Mart günü sandıklar kapanana kadar Serinhisar Belediye Başkan Adayımız Cemal Kobaş için gece gündüz demeden katkı sağlamaya devam edeceğiz. Üretken belediyecilik anlayışı ile afet ve krizlere hazırlıklı çevre dostu güçlü şehirler inşa edeceğiz. 31 Mart akşamı, zafer yeniden Cumhur İttifakı'nın olacaktır. Birliğin gücüyle kazanan Serinhisar ve Serinhisarlılar olacak" dedi. - DENİZLİ