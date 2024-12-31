MHP'li Musa Küçük'ten Teröre Sert Mesaj: Silahları Kenara Atın - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP'li Musa Küçük'ten Teröre Sert Mesaj: Silahları Kenara Atın

Geniş Video İzle

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, terör örgütüyle müzakere çağrısında bulunarak, silahların bırakılması gerektiğini vurguladı. Küçük, geçmişteki çözüm sürecine atıfta bulunarak, bu sürecin farklı işleyeceğini belirtti.

31.12.2024 13:21  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük: "Ne söyleyecekseniz mecliste söyleyin, siyaseten söyleyin ama silahları bir kenara atın"

GÜMÜŞHANE - Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Genel Başkanları Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ve İmralı görüşmeleriyle ilgili, "Yüzyılın sorununa el atıldı hem Cumhurbaşkanımız hem de Genel Başkanımız bu konuda çok samimi, inşallah karşılık bulur ve terör örgütü silah bırakır, terör örgütü Türkiye'yle pazarlık masasına oturalım demez. Biz diyoruz ki gelin ne söyleyecekseniz mecliste söyleyin, siyaseten söyleyin ama silahları bir kenara atın" dedi.

MHP'li Musa Küçük Gümüşhane'de basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ve İmralı görüşmeleriyle ilgili MHP'li Küçük, Türkiye'nin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını ve bu en güçlü döneminde bile terör örgütüne bir fırsat sunduğunu belirterek, "Eğer bunlar uzatılan eli tutmazlarsa Suriye'yi başlarına geçireceğiz" dedi.

"Uzatılan bu elin kıymetini bilmiyorsanız gerisini siz düşünün"

MHP'li Musa Küçük, dil birliği ve Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili kimseyle pazarlık söz konusu olamayacağını belirterek, "Liderimizin olduğu yerde böyle bir şey de olamaz. Türkiye güçlü bir dönem yaşıyor, Türkiye terör örgütünü bitirmek istiyor. Gerçekten güçlüyüz, şu anda kafalarını kaldıramıyorlar. Suriye'ye sıkıştı kaldılar çünkü Irak'ta da çok ciddi üsler kurduk, çok ciddi asker sayımız ve kalekollarımız ve birliklerimiz var. Artık biz tamamen Suriye'ye odaklandık. Hem Cumhurbaşkanımızın hem Genel Başkanımızın içerideki birlikteliğe vurgusu da bundan. Eğer bunlar bu uzatılan eli tutmazlarsa Suriye'yi başlarına geçireceğiz. Türkiye bunun hazırlığını yapıyor, bunu yaparken de içeride bir sıkıntı olmasın diye uğraşıyor. Diyoruz ki bakın biz güçlüyüz, güçlü olmamıza rağmen size el uzatıyoruz bu elin kıymetini bilmiyorsanız gerisini siz düşünün. İşin özeti bu çünkü önümüzdeki gündemde benim gördüğüm Türkiye'de bu olacak. Yüzyılın sorununa el atıldı hem Cumhurbaşkanımız hem de Genel Başkanımız bu konuda çok samimi, inşallah karşılık bulur ve terör örgütü silah bırakır, terör örgütü Türkiye'yle pazarlık masasına oturalım demez. Biz diyoruz ki gelin ne söyleyecekseniz mecliste söyleyin, siyaseten söyleyin ama silahları bir kenara atın kardeşim" ifadelerini kullandı.

"Çözüm sürecini PKK çok istismar etti"

Geçmiş yıllarda yaşanan çözüm sürecine MHP olarak karşı çıktıklarını ve o dönem yaşananların tekrar yaşanmayacağının altını çizen MHP'li Küçük, şunları kaydetti: "Önceki süreçle bunun hiçbir alakası olmayacak. Açık ve net çağrı cezaevindeki şu çağrıyı yapacak herkes silah bırakacak. Silah bırakmadığı sürece olmaz. Geçmiş süreç çok iyi yönetilmedi, Türkiye çok iyi niyetli davrandı ki biz o dönem MHP olarak sürece karşıydık, tamamına karşıydık sürecin. Bu dönem öyle olmayacak yok 5 tane mahkum gelsin yok dağdaki 5 eşkıya gelsin öyle bir şey yok. Öncelikle silah bırakacaklar, öncelikle dağdan inecekler. Zaten bizim topraklarımızda çok şükür yok denecek kadar azlar. Onun usulü de belli ona göre bir hazırlık yapılacak. Önceki çözüm süreci çok uzun sürdü, burada masada otururken öbür tarafta belediyeler vasıtasıyla çukurlar kazdılar, dağdaki silahı eşkıyayı şehre yığdılar. O süreci PKK çok istismar etti. Geçen Savunma Bakanımız çok güzel bir açıklama yaptı kilidi kapattık Irak'ta dedi. Onları nefes alamayacak hale getirdik. Bırakın davullarla zurnalarla şey yapmayı, şimdiki süreç çok farklı."

Kaynak: İHA

Milletvekili, Musa Küçük, Gümüşhane, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Terör, Irak, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Musa Küçük'ten Teröre Sert Mesaj: Silahları Kenara Atın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:21:14. #1.13#
SON DAKİKA: MHP'li Musa Küçük'ten Teröre Sert Mesaj: Silahları Kenara Atın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.