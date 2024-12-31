MHP'li Musa Küçük'ten Teröre Sert Mesaj: Silahları Kenara Atın

Politika

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük: "Ne söyleyecekseniz mecliste söyleyin, siyaseten söyleyin ama silahları bir kenara atın"

GÜMÜŞHANE - Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Genel Başkanları Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ve İmralı görüşmeleriyle ilgili, "Yüzyılın sorununa el atıldı hem Cumhurbaşkanımız hem de Genel Başkanımız bu konuda çok samimi, inşallah karşılık bulur ve terör örgütü silah bırakır, terör örgütü Türkiye'yle pazarlık masasına oturalım demez. Biz diyoruz ki gelin ne söyleyecekseniz mecliste söyleyin, siyaseten söyleyin ama silahları bir kenara atın" dedi.

MHP'li Musa Küçük Gümüşhane'de basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ve İmralı görüşmeleriyle ilgili MHP'li Küçük, Türkiye'nin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını ve bu en güçlü döneminde bile terör örgütüne bir fırsat sunduğunu belirterek, "Eğer bunlar uzatılan eli tutmazlarsa Suriye'yi başlarına geçireceğiz" dedi.

"Uzatılan bu elin kıymetini bilmiyorsanız gerisini siz düşünün"

MHP'li Musa Küçük, dil birliği ve Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili kimseyle pazarlık söz konusu olamayacağını belirterek, "Liderimizin olduğu yerde böyle bir şey de olamaz. Türkiye güçlü bir dönem yaşıyor, Türkiye terör örgütünü bitirmek istiyor. Gerçekten güçlüyüz, şu anda kafalarını kaldıramıyorlar. Suriye'ye sıkıştı kaldılar çünkü Irak'ta da çok ciddi üsler kurduk, çok ciddi asker sayımız ve kalekollarımız ve birliklerimiz var. Artık biz tamamen Suriye'ye odaklandık. Hem Cumhurbaşkanımızın hem Genel Başkanımızın içerideki birlikteliğe vurgusu da bundan. Eğer bunlar bu uzatılan eli tutmazlarsa Suriye'yi başlarına geçireceğiz. Türkiye bunun hazırlığını yapıyor, bunu yaparken de içeride bir sıkıntı olmasın diye uğraşıyor. Diyoruz ki bakın biz güçlüyüz, güçlü olmamıza rağmen size el uzatıyoruz bu elin kıymetini bilmiyorsanız gerisini siz düşünün. İşin özeti bu çünkü önümüzdeki gündemde benim gördüğüm Türkiye'de bu olacak. Yüzyılın sorununa el atıldı hem Cumhurbaşkanımız hem de Genel Başkanımız bu konuda çok samimi, inşallah karşılık bulur ve terör örgütü silah bırakır, terör örgütü Türkiye'yle pazarlık masasına oturalım demez. Biz diyoruz ki gelin ne söyleyecekseniz mecliste söyleyin, siyaseten söyleyin ama silahları bir kenara atın kardeşim" ifadelerini kullandı.

"Çözüm sürecini PKK çok istismar etti"

Geçmiş yıllarda yaşanan çözüm sürecine MHP olarak karşı çıktıklarını ve o dönem yaşananların tekrar yaşanmayacağının altını çizen MHP'li Küçük, şunları kaydetti: "Önceki süreçle bunun hiçbir alakası olmayacak. Açık ve net çağrı cezaevindeki şu çağrıyı yapacak herkes silah bırakacak. Silah bırakmadığı sürece olmaz. Geçmiş süreç çok iyi yönetilmedi, Türkiye çok iyi niyetli davrandı ki biz o dönem MHP olarak sürece karşıydık, tamamına karşıydık sürecin. Bu dönem öyle olmayacak yok 5 tane mahkum gelsin yok dağdaki 5 eşkıya gelsin öyle bir şey yok. Öncelikle silah bırakacaklar, öncelikle dağdan inecekler. Zaten bizim topraklarımızda çok şükür yok denecek kadar azlar. Onun usulü de belli ona göre bir hazırlık yapılacak. Önceki çözüm süreci çok uzun sürdü, burada masada otururken öbür tarafta belediyeler vasıtasıyla çukurlar kazdılar, dağdaki silahı eşkıyayı şehre yığdılar. O süreci PKK çok istismar etti. Geçen Savunma Bakanımız çok güzel bir açıklama yaptı kilidi kapattık Irak'ta dedi. Onları nefes alamayacak hale getirdik. Bırakın davullarla zurnalarla şey yapmayı, şimdiki süreç çok farklı."