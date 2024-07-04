MHP\'li Özdemir, İcra ve İflas Kanunu\'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi\'ni TBMM\'ye Sundu

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.

MHP'li Özdemir; TBMM'ye sunduğu Kanun Teklifi'ne eklediği gerekçede; "Bilindiği gibi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 82'inci maddesinde haczi caiz olmayan mallar ve haklar belirlenmiştir. Bu madde kapsamında özellikle çiftçilerin kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletlerinin haczolunamayacağı ifade edilmektedir. Haciz işleminden muaf oldukları belirlenmiştir. Günümüzde çiftçilerin olmazsa olmaz araçların başında traktör gelmektedir. Modem tarımsal faaliyetlerde öncü görev yapan, üretim girdileri içerisinde en büyük paya sahip olan ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarının başında gelen traktördür. Traktörler, öncelikle çeki amaçlı kullanılmakla beraber biçme, silaj hazırlama, toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, ekim ve dikim yapma, hasat yapma işlerinde kullanılma gibi çok geniş bir sahada çiftçilerimizin gayretlerinde çok önemli bir yere sahiptir. Ancak madde metninde traktör ibaresi belirtilmediği için alacaklılar ve icra daireleri çiftçilerin traktörlerini de haciz işlemine tabi tutarak mağduriyet yaşanmasına neden

olmaktadır. Kanun teklifi ile çiftçilerimizin kendilerinin ve ailelerinin geçimi açısından zaruri olan bir traktörünün haciz yapılması sebebiyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ