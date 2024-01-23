MHP lideri Bahçeli, imamı dövdüğü öne sürülen kaymakama sahip çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan imama şiddet uyguladığı öne sürülen Kulp İlçesi Kaymakamı Burak Akeller'e sahip çıktı. Bahçeli, " Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kaymakamımızın alnından öpüyor, onu yetiştiren ana-babanın da ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

"31 MART'TA UNUTAMAYACAKLARI BİR DERS ALACAKLAR"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları: "14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra 31 Mart Mahalli İdareler seçimleriyle Türkiye'miz iyice hızlanacaktır. 30 büyükşehir, 51 il olmak üzere toplamda 1389 belediyenin 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecektir. DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalizm piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır. Adaylarımız milletimizin takdirini kazanmıştır. Şu ana kadar 385 belediye başkan adayı ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur.

"TÜRKİYE'DE DERSİM BİR İL YOKTUR"

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler, kaba güç gösterileri her vicdan sahibi tarafından telin edilmiştir. CHP'nin siyasi ayaları bozulmakla kalmamış, bu zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir. CHP'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına hatırlatmak isterim ki Türkiye'de 'Dersim' diye bir il yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. Ankara'yı, İzmir'i CHP'den kurtarmak istiklalin şeref bahsidir. Ankara'da DEM'lenip Kandil'den dökülen CHP gidecek, hasretle beklenen huzur gelecektir. DEM'lenmiş CHP gidecek Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir. CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık had safhadadır. Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altınok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.

İLK MİTİNG MERSİN'DE YAPILACAK

Devletimizin bekası, milletimizin refahı, vatanımızın selameti için Cumhur İttifakı vardır, hazırdır. MHP yüksek bir sorumluluk duygusuyla dava arkadaşlarımızın titiz çalışmalarıyla üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacak. İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum.

TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTU GEZERAVCI'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Bir yüz akımızı uzaya uğurladık. Silifke doğumlu Albay Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu kapsül ISS'ye kilitlenmiştir. Bu gelişme Türk milleti için tarihi değer ve önemdedir. İstikbalin göklerde olduğunun teyidi yapılmıştır. Türk milleti artık uzaydadır, 'Burada ben de varım' demiştir. Bu süreçte en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum.

KULP KAYMAKAMI AKELLER'E DESTEK VERDİ

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan, büyütülüp mecrasından saptırılan olan konuya dahil olanların mizacını ortaya çıkarmıştır. İmam hutbeyi okurken, şehitlerimize rahmet içeren bölümü atlamıştır. Daha önce hutbeyi okuyan Kulp Kaymakamımız durumu fark edince imamı uyarmıştır. Namazın sonrasında imama neden okumadığını sorunca 'Bana baskı yapılıyor' deyince, 'Sen devletin imamısın kim baskı yapabilir' diye uyarmıştır.

Baskı ve dayatmayla şehitlere rahmet dilememek, kaymakam darp etti diye rapor almak Müslümancı tavır değildir. Müslüman iftira atmaz, nefret saçmaz, Allah'ta başkasına asla eğilmez. Şehitlerimizin Kur'an-ı Kerim'de köşkleri cennette, yerleri milletin gönlündedir. Kulp Kaymakamımızın ellerinden öpüyor, anasına babasına şükranlarımı sunuyorum. Bu üzücü hadiseyi fırsat verip kaymakamımıza saldıran, kinlerini kusanları biliyoruz. Hiçbirisine pabuç bırakmayacağımızı tavsiye ediyoruz. Mesele kaymakam ile imam arasında geçen tatsız olay değildir. Pusuda bekleyenlerin provokasyonları bu tespitimizi netleştirmiştir."