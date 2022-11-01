MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ilginç çağrı: Siparişini vermek için şimdiden kuyruğa gir - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ilginç çağrı: Siparişini vermek için şimdiden kuyruğa gir

01.11.2022 14:47

Partisinin grup toplantısında yerli araç Togg üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu sana bir kötü haber vereyim, Togg'un seri üretimi 2023'te başlıyor. Siparişini vermek için haydi şimdiden kuyruğa gir" dedi.

Türkiye'nin yerli aracı Togg'un üretim tesisi geçtiğimiz günlerde yapılan törenle açıldı. 2023 yılında seri üretime başlayacak olan Togg için Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

"DEV ARTIK UYANDI"

Bahçeli açıklamasında, "Dev artık uyanmakla kalmamış, muhteşem bir teknolojik atılımla ayağa kalkmıştır. Türkiye artık kendisine has birikim, imkan ve kabiliyeti ile otomobilini yapacak aşamaya gelmiştir. Bundan sadece Türkiye alerjisi olan odaklar rahatsız olur.

"ŞİMDİDEN SIRAYA GİR"

Sayın Kılıçdaroğlu sana bir kötü haber vereyim, TOGG'un seri üretimi 2023'te başlıyor. Siparişini vermek için haydi şimdiden kuyruğa gir. TOGG'un törenine katılarak ortak sevinci başlattık. Kılıçdaroğlu'na diyorum ki zaman bulursan, yolunu öğrenirsen Gemlik'e gitmeni tavsiye ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÇIĞIR AÇILMIŞ"

Bunun yanında Togg için "üretemezsiniz" ifadelerini kullananlara karşı Bahçeli, "Akaryakıt koyulmadığından dolayı 100 metre sonra duran Devrim otomobilinden 61 yıl sonra Türkiye'de bir çığır açılmış, müstesna bir adım atılmıştır. Yapamazsınız diyenle ters köşededir. Üretemezsiniz diyenler uçurumun dibindedir. Satamazsınız diyenler de yakında tel tel dağılacaktır.

"HAMDOLSUN AŞI TUTMUŞTUR"

'Yerli otomobil intihardır' diyenler ise mandacılardır, hepsi yabancı beslemeleridir. Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlarımıza, mühendislerimiz, iş adamlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. TOGG'un hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hamdolsun aşı tutmuştur" açıklamalarında bulundu.

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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ilginç çağrı: Siparişini vermek için şimdiden kuyruğa gir - Son Dakika
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