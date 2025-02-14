MHP Lideri Devlet Bahçeli Taburcu Oldu - Son Dakika
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Politika

MHP Lideri Devlet Bahçeli Taburcu Oldu

MHP Lideri Devlet Bahçeli Taburcu Oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kocaeli Gebze'deki hastanede başarılı bir kalp kapakçığı operasyonu geçirdikten sonra taburcu edildi. Hastane ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediliyor.

14.02.2025 13:28  Güncelleme: 13:29
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MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kocaeli Gebze'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesiyle ilgili MHP'den açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"MHP Genel Başkanı Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 Tarihinde Kocaeli Gebze'de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up yapılmak üzere giriş yapılmış olup, tetkikler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirmiştir. Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan Beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezi'nin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında Yüce Allah'ın izniyle mesaisine başlayacaktır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika MHP Lideri Devlet Bahçeli Taburcu Oldu - Son Dakika

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