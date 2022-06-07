MHP MYK Üyesi Gökhan Türkeş Öngel: "HDP mutlaka kapatılmalı"

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ziyaretlerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Gökhan Türkeş Öngel, HDP'nin mutlaka kapatılması gerektiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Gökhan Türkeş Öngel, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Düzce'nin Akçakoca ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. HDP'nin kapatılması gerektiğini ifade eden Öngel, "Hukuk sürecine müdahil olamıyorsunuz, biz fikrimizi beyan ettik. Liderimizin beyanları ve açıklamaları yerinde oldu, mahkeme sürecini takip ediyoruz. Biz bir siyasi partiyiz, mahkeme değiliz ama mutlaka ve mutlaka HDP kapatılmalıdır. Buna inanıyoruz ve mutlaka hukuk işleyecektir, HDP kapatılacaktır" dedi.

"HDP'nin kapatılması, 2023 seçimlerine yetişir mi?" sorusuna Öngel, "Onu tahmin edemeyiz, tahmin etmek çok mümkün değil. Biz sadece temennimizi söylüyoruz. Umuyoruz ki, seçimi beklemeden hukuk bu süreci tamamlar. Bu konu seçime bağlı bir konu değil. MHP olarak biz, 'önce devletim ve milletim ve sonra ben' diyen bir siyasi teşkilatız. Bizim için seçimden önce olması, olmaması değil, parlamento içerisinde, terörün devamının olmaması. Terör unsurlarının parlamentoda olmaması bizim için önemli" diye konuştu. - DÜZCE