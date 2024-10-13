MHP'nin Şırnak İl Binası Açılışı Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

MHP'nin Şırnak İl Binası Açılışı Coşkuyla Gerçekleştirildi

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin Şırnak İl Başkanlığı'nın yeni binası, binlerce vatandaşı bir araya getiren bir törenle açıldı. Açılışta birlik, beraberlik ve 2053 süper güç Türkiye hedefi vurgulandı.

13.10.2024 13:19  Güncelleme: 13:25
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Binlerce Şırnaklı MHP'nin il binası açılışına katıldı

ŞIRNAK - Milliyetçi Hareket Partisi Şırnak İl Başkanlığı'nın yeni binasına taşınması nedeni ile düzenlenen açılış törenine binlerce Şırnaklı vatandaş katıldı. Açılış töreninde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Şırnak'ta MHP il binasının açılışı gelen MYK üyelerine Havalimanında davullu, zurnalı ve çiçekli karşılama yapıldı. Parti binası açılışında konuşan MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir 2053 süper güç Türkiye hedefini 2053'e varmadan en kısa sürede birlikte inşa edeceklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Fatih Tatlısu, Özmen Alp Giray Erdemir, Mehmet Onur Kasım ve Üst kurul Delegesi Ayhan Yazıcı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında kalabalık bir MHP grubu tarafından davul zurna ile karşılandı. Çiçek takdiminin ardından Şırnak İl Merkezindeki parti açılışına katılmak üzere yaklaşık 200 araçlık konvoy ile hareket edildi. MHP'nin yeni il binası önünde düzenlenen programa Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Merkez ilçe başkanı Rahmet Taşar da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan MYK üyesi Fatih Tatlısu, "bizim temelimiz birliğimizdir, beraberliğimizdir. Kuvvetimizi birliğimizden ve beraberliğimizden alıyoruz. Bu binamızın da bölgede gerçekten hayırlı kıymetli işlere imza atacağına inanıyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamı ile konuşmasına başlayan MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir, "biz aziz milletimizi, 81 vilayetimizi, 86 milyon insanımızı her birini ayrı ayrı çok seviyor, gecemizi gündüzümüze katarak lider ülke Türkiye ülkülerimizi gerçek kıldık. Bunu korumaya bozmaya çalışanlarında oyunlarını bozmaya özen gösteriyoruz. Allah'ın izniyle de liderimiz sayın Devlet Bahçeli beyefendinin vermiş olduğu hedef var. 2053 süper güç Türkiye. Bunu da 2053 olmadan 2053'e varmadan en kısa sürede inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Bu güzel hizmet binasının hayırlara vesile olmasını diliyor, her birinizi ayrı ayrı hürmetle selamlıyorum" diye konuştu.

MYK üyesi Mehmet Onur Kasım'da yeni binanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Parti binalarının açılışını yaparak MHP'nin Şırnak'ta ki varlığını daha da güçlendirdiklerini ifade eden MHP İl Başkanı Koçero Saluci şöyle konuştu: "bu bina sadece fiziksel bir mekan değil, aynı zamanda Milliyetçi hareket partisinin ideallerinin, hedeflerinin ve azminin bir sembolüdür. Bizler bu binada yalnızca siyasi faaliyetleri yürütecek değiliz. Aynı zamanda halkımızla biraya gelecek, sorunlarına çözüm arayacak ve bu topraklar yaşayan herkesin sesi olacağız."

Yapılan konuşmaların ardından MHP Şırnak İl binasının açılışı dualarla yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'nin Şırnak İl Binası Açılışı Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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