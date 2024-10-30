Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki saatler ya da günler içinde ateşkes sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çabalar sürüyor. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki saatler ya da günler içinde ateşkes sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Mikati, ateşkes konusunda tedbirli iyimserlik içinde olduğunu belirtti. - BEYRUT
Son Dakika › Politika › Mikati'den Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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