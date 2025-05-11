Milletin Adamları Yalnız Değildir - Son Dakika
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Politika

Milletin Adamları Yalnız Değildir

Milletin Adamları Yalnız Değildir

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Hakan Fidan'ın Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurguladı. Fidan'ın liderliğinde yürütülen yerli ve milli dış politika vizyonunun milletin iradesini güçlendirdiğini belirten Gündüz, 'Bu millet, Hakan Fidan gibi yol arkadaşlarını yüreğinde taşır' diyerek desteklerini ifade etti.

11.05.2025 09:06
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, milletin adamlarının yalnız olmadığını belirterek, "Bu millet, Hakan Fidan gibi yol arkadaşlarını sırtında değil, yüreğinde taşır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın uzun yıllar boyunca devletin kritik kurumlarında yürüttüğü görevlerle sadece diplomasi masalarında değil, istiklal ve istikbal mücadelesinin tam ortasında bulunduğunu, dış mihrakların ve ihanet odaklarının korkulu rüyası olduğunu söyledi.

Fidan'ın şimdi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen yerli ve milli dış politika vizyonunun taşıyıcısı olduğunu ifade eden Gündüz, "Cumhurbaşkanımızla birlikte atılan her adım; manda ve vesayet zincirlerinin kırılması, millet iradesinin tahkim edilmesi ve mazlum coğrafyaların sesi olunması anlamına gelir. Sayın Fidan'ın bu kutlu yolda 'her kavgaya girerim' diyerek ortaya koyduğu duruş, aslında bir devlet aklının, bir millet sevdasının ifadesidir. Bizler de sivil toplumun sesi olarak ilan ediyoruz; milletin adamları yalnız değildir. Bu millet, Hakan Fidan gibi yol arkadaşlarını sırtında değil, yüreğinde taşır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli bekamıza yönelen her tehdit karşısında biz de safımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu yol, bağımsız Türkiye'nin, güçlü devletin, mazlumun yanında duran büyük milletin yoludur. Bu açıklamayla Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımızın tüm yol arkadaşlarına desteğimizi bir kez daha ilan ediyor, her kavgada yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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