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Milletvekili Toprak, genç girişimcilerle bir araya geldi - Son Dakika

Milletvekili Toprak, genç girişimcilerle bir araya geldi

20.11.2021 16:16
Milletvekili Toprak, genç girişimcilerle bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'da Genç Girişimciler Kurulu'nun toplantısına katıldı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'da Genç Girişimciler Kurulu'nun toplantısına katıldı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Adıyaman Genç Girişimciler İl Kurul Toplantısı, ATSO ev sahipliğinde ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman insanının girişimcilik özelliğine sahip bir toplum olduğuna dikkat çekerek, ülke çapında üretime ve istihdama önemli katkılar sağladıklarını söyledi. Adıyaman'daki genç girişimci sayısının gün be gün artığını vurgulayan Toprak, "Adıyaman tarihi, kültürel değerleri ile çok önemli bir bölgedir. Bu değerler İlimizin ekonomik kalkınmasına da katkılar sağlayacak çok önemli bir unsurlardır. Ülkemizde ve İlimizde istihdamın, üretimin ve ihracatın daha fazla artması için tuttuğunu koparan girişimci insanlarımızı teşvik edecek, önlerini açacak, onları güçlendirecek pek çok düzenlemeyi hükümetimiz hayata geçirmiştir. Özellikle finansman açısından büyük kolaylıklar sağlanıyor. Genç girişimcilerimize verilen her desteğin üretim ve istihdam anlamında bir gurur tablosu olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Kurulumuzun Ahmet Musa Yolcu kardeşimizin başkanlığında verimli ve etkin çalışmalar yürüteceğine inanıyor ve bu anlamda her zaman yanınızda olmaya gayret göstereceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Toplantıya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Kurul Başkanı Ahmet Musa Yolcu ve genç girişimciler katıldı. - ADIYAMAN

Milletvekili Toprak, genç girişimcilerle bir araya geldi

Muhammed Fatih Toprak, Milletvekili, AK Parti, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Toprak, genç girişimcilerle bir araya geldi - Son Dakika


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