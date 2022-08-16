Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

16.08.2022 13:21
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ile tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı. Ayrıca, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan gelişmelerden ve Müşterek Koordinasyon Merkezindeki işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet de ifade edildi. - ANKARA

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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü
Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü - Son Dakika
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