Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü

16.08.2022 13:38
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'daki son durum ile tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye'nin, barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

Ayrıca, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan gelişmelerden ve Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Kaynak: AA

Hulusi Akar, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü - Son Dakika
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