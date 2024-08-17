Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya ile Askeri İş Birliğini Güçlendireceklerini Belirtti - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya ile Askeri İş Birliğini Güçlendireceklerini Belirtti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya ile Askeri İş Birliğini Güçlendireceklerini Belirtti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya ile askeri ve savunma sanayi alanında iş birliğini güçlendireceklerini belirtti. Güler, dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, ortak geleceğe yönelik iş birliğinin önemini vurguladı.

17.08.2024 16:42
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Dost ve kardeş ülke Endonezya ile pek çok alanda olduğu gibi, askeri ve savunma sanayi alanında da iş birliğimizi güçlendirmekteyiz. Ortak fayda temelinde geçtiğimiz yıl imzaladığımız eylem planı, bu alandaki ilke ve hedef birlikteliğimizi en açık şekilde yansıtmaktadır" dedi.

Bakan Güler, Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ile birlikte Endonezya Büyükelçiliği'nde düzenlenen Endonezya milli günü resepsiyonuna katıldı. Güler, dost ve kardeş Endonezya'nın milli gününü kutladığını belirtti. Endonezya'nın bağımsızlığı uğrunda cesaret ve kahramanlıkla mücadele ederken hayatını feda eden, büyük ve güçlü bir ülkenin ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi olan milli kahramanlarını yad ettiğini aktaran Güler, "Dost ülke Endonezya ve kardeş Endonezya halkı, Türkiye için özel bir yere sahiptir. Zira ülkelerimizin coğrafi uzaklığa rağmen asırlardır devam eden dostluk ve kardeşlik bağları bulunmaktadır. Geçmişten günümüze ulaşan bu bağlar, bugün de ülkelerimiz arasındaki çok yönlü iş birliği ve güçlü dostluk ilişkilerine zemin hazırlarken ortak geleceğimize de yön vermektedir. Sahip olduğu konum ve potansiyeli ile jeopolitik önemdeki Endonezya, Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük stratejik ortaklarından biridir. Nitekim ikili ilişkilerimiz ve iş birliğimiz, son yıllarda hemen her alanda artan bir ivmeyle gelişmektedir. Özellikle Güneydoğu Asya ile olan ticaret hacmimizde dost Endonezya, önemli bir yer tutmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Türkiye ve Endonezya olarak üye olduğumuz uluslararası platformlarda da iş birliği içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

'ENDONEZYALI DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Bölgesel, küresel barış ve istikrarın tesisine yönelik ortak tutumun oldukça kıymetli olduğuna dikkat çeken Güler, şöyle devam etti:

"Keza ülkelerimizde meydana gelen afetlerde sergilediğimiz güçlü dayanışma, iki ülke halkının ne denli duygusal bağlarının olduğunu ve zor zamanlarda birbirine olan desteğini göstermektedir. Nitekim Türkiye, 2018'de meydana gelen deprem ve tsunaminin yol açtığı felaket karşısında, Endonezyalı kardeşlerinin yardımına koşmuştur. Aynı şekilde Endonezya hükümeti de geçen yıl ülkemizde meydana gelen ve büyük bir yıkıma yol açan depremler üzerine arama kurtarma ekipleriyle destek sağlamış, çeşitli yardımlar göndermiştir. Bu zor zamanlarımızda yanımızda olan Endonezyalı dostlarımıza, bilhassa yardımların planlanmasında gösterdikleri üstün çabalar için Endonezya Büyükelçiliğinin tüm seçkin personeline bir kez daha teşekkür ediyoruz. Dost ve kardeş ülke Endonezya ile pek çok alanda olduğu gibi, askeri ve savunma sanayi alanında da iş birliğimizi güçlendirmekteyiz. Ortak fayda temelinde geçtiğimiz yıl imzaladığımız eylem planı, bu alandaki ilke ve hedef birlikteliğimizi en açık şekilde yansıtmaktadır. Buna yönelik somut uygulamaları hayata geçirmenin, ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve güveni daha da artıracağı muhakkaktır. Ayrıca, Silahlı Kuvvetlerimizin birlikte icra edecekleri eğitim ve tatbikatların sayısını da çoğaltmayı ümit ediyoruz. Temel hedefimiz; birbirimize duyduğumuz güven ilişkisi ve ortak tarihi geçmişimizden aldığımız ilham ve motivasyonla, dostluk ve iş birliğimizin her alanda çok daha güçlü bir seviyeye ulaşmasıdır. Endonezya'nın Sayın Büyükelçisi de göreve başladığı ilk günden itibaren yaptığı verimli çalışmalarla, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğinin gelişmesine değerli katkılar sunmaktadır. Bu vesileyle kendilerine özellikle teşekkür etmek istiyorum."

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya ile Askeri İş Birliğini Güçlendireceklerini Belirtti - Son Dakika

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