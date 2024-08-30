MİT Başkanı Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Politika

MİT Başkanı Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu zaferin Türk milletinin yeniden diriliş destanı olduğunu belirterek, emperyalizme karşı mücadele eden milletlerin ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Kalın, şehitlere olan saygıyı ve vatan için yapılan fedakarlıkları da dile getirdi.

30.08.2024 14:00
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MİT Başkanı Kalın yayımladığı mesajda "30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin yeniden diriliş destanıdır. En zor zamanlarda birlik ve beraberliğin, azim ve inancın akıl ve iradenin neler yapabileceğini gösteren kutlu bir zaferdir. Emperyalizme karşı mücadele eden milletlerin ilham kaynadığıdır.

30 Ağustos'un ruhu bugün bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için mücadele eden bizlerin, hepimizin inanç ve azminde yaşıyor. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için "Vatan için her an her yerde" şiarıyla dur durak bilmeden çalışıyoruz. Vatan için her türlü fedakarlık bizim için bir şeref nişanesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu zaferi bize hediye eden aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sevgi ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MİT Başkanı Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT Başkanı Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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