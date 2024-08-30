MİT Başkanı Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Politika

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MİT Başkanı Kalın yayımladığı mesajda "30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin yeniden diriliş destanıdır. En zor zamanlarda birlik ve beraberliğin, azim ve inancın akıl ve iradenin neler yapabileceğini gösteren kutlu bir zaferdir. Emperyalizme karşı mücadele eden milletlerin ilham kaynadığıdır.

30 Ağustos'un ruhu bugün bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için mücadele eden bizlerin, hepimizin inanç ve azminde yaşıyor. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için "Vatan için her an her yerde" şiarıyla dur durak bilmeden çalışıyoruz. Vatan için her türlü fedakarlık bizim için bir şeref nişanesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu zaferi bize hediye eden aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sevgi ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA