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Mozambik'te askerlik hizmet süresi uzatıldı - Son Dakika

Mozambik'te askerlik hizmet süresi uzatıldı

Mozambik Meclisi, askerlik hizmet süresinin 5 yıla çıkarılmasına dair yasa tasarısını onayladı. Meclis, 2 yıl olan askerlik hizmet süresinin 5 seneye yükseltilmesi kararı aldı. Özel kuvvetler için askerlik hizmet süresi de 6 yıl oldu. Mozambik Savunma Bakanı Cristovao Chume, ordunun ulusal güvenliğe yönelik zorluklarla yüzleşebilmesi için daha profesyonel olması gerektiğini belirtti.

Mozambik\'te askerlik hizmet süresi uzatıldı
24.11.2023 - 17:05,  Güncelleme: 17:08
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Mozambik Meclisi, askerlik hizmet süresinin 5 yıla çıkarılmasına dair yasa tasarısını onayladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Mozambik'te askerlik hizmet süresi uzatıldı.

Meclis, 2 yıl olan askerlik hizmet süresinin 5 seneye yükseltilmesi kararı aldı.

Öte yandan, karar kapsamında özel kuvvetler için askerlik hizmet süresi de 6 yıl oldu.

Mozambik Savunma Bakanı Cristovao Chume, basına yaptığı açıklamada, ordunun ulusal güvenliğe yönelik zorluklarla yüzleşebilmesi için daha profesyonel olması gerektiğini belirtti.

Bir yıllık eğitim sonrası terörle mücadele operasyonlarının yapıldığı alana gönderilen askerlerin sadece 6 ay görev yaptığını ifade eden Chume, yeni yasayla daha fazla tecrübeli insanın terörle mücadele etmesini sağlayacaklarını vurguladı.

Güvenlik sorunları 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Mozambik, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mozambik'te askerlik hizmet süresi uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mozambik'te askerlik hizmet süresi uzatıldı - Son Dakika
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